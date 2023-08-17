Скандалы: Военный политолог Кошкин призвал разобраться с задержками посмертных наград бойцам ЧВК «Вагнер»

Предназначенные для 450 погибших в ходе СВО бойцов ЧВК «Вагнер» до сих пор не выданы — СМИ

Эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин указал, что в данной ситуации необходимо провести расследование и выяснить, кто затягивает выплаты семьям погибших.

Новость о том, что погибших в ходе СВО «музыкантов» отказывается посмертно награждать, накануне появилась в СМИ.

Ситуацию прокомментировал военный политолог Андрей Кошкин. В частности, он отметил заслуги бойцов ЧВК «Вагнер» по взятию Артемовска.

«Я глубоко убежден, что все вопросы отрегулировали, отношение нашей власти — уважительное к людям, которые отдали свою жизнь, особенно выполнив важнейшую задачу в специальной военной операции — это взятие Артемовска, это была героическая эпопея, она еще будет глубоко осмыслена и по достоинству оценена в последующем и военными, и российским обществом», — отметил политолог.

Кошкин надеется, что «все встанет на свои места» и бюрократический момент в итоге все же будет преодолен. Кроме того, он призвал провести тщательное расследование, чтобы выявить виноватых в задержках положенных денежных выплат.

«Да, у людей горе, трагедия, поэтому затягивание — это очень плохо, но надо провести расследование и разобраться, кто затягивает. Моя точка зрения, что все будет преодолено, есть понимание сложившейся ситуации, есть высочайшая оценка героизма парней, которые отдали свою жизнь, я глубоко убежден, что будет все отрегулировано и все награды, которые положены, все получат», — подытожил Кошкин.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко также отметил вклад ЧВК «Вагнер» в события в зоне СВО. Так, он напомнил, что бойцам частной военной компании удалось отвлечь на себя внимание ВСУ. Он заключил, что это дало возможность военнослужащим ВС РФ подготовить важнейшие рубежи для обороны.

Виктор Дорохов