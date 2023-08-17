 

Двойной деним, кардиган с брюками-клипсами и рубашка: 10 сентябрьских повседневных образов для женщин старше 40 лет

17.08.2023, 15:30, Разное
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С наступлением сентября погода начинает подавать признаки перехода к осени. Утром и вечером обычно стоит прохлада. Днем, напротив, бывает тепло и даже жарко. Резкие перепады погоды затрудняют процесс выбора одежды. Тем не менее, с помощью рекомендаций экспертов можно без труда подобрать комфортный и в то же время стильный образ на все случаи жизни. Какие тенденции моды актуальны для женщин старше 40 лет в начале этой осени?

Легкая многослойная одежда

Как уже было сказано, для первого месяца осени характерны резкие перепады температур. Многослойная одежда для этого периода будет в самый раз. Стилисты рекомендуют комбинировать майки с короткими рукавами и рубашками, блузками, кофтами или жакетами.

Двойной деним

Джинсы – универсальная вещь, которая, кажется, никогда не утратит актуальности. И прекрасно подходит для сентябрьских дней, когда погода особенно капризна. Двойной деним – один из модных трендов, который позволяет создать повседневный образ в стиле total look.

Кардиган

Сочетание джинсов с простой футболкой и кардиганом – прекрасная комбинация для женщин старше 40. Она позволяет создать элегантный повседневный образ.

Трикотаж

Вещи из такого материала сделают образ утонченным и комфортным. Они удачно сочетаются с длинными юбками и балетками.

Рубашки

Эти вещи прекрасно сочетаются с брюками и балетками. И создают универсальный, элегантный образ.

Блузы

Сочетание блузки с брюками – неувядающая классика, актуальная во все времена. Она прекрасно подходит для зрелых женщин.

Пиджак

Учитывая, что в сентябре погода невероятно переменчива, стоит подобрать для себя эту деталь гардероба уже в конце лета. Красивый удачно пиджак дополняет любой образ.

Total-look

Сочетание рубашки с брюками-клипсами – удачный образ, который подчеркивает достоинства фигуры. Его можно дополнить металлическими аксессуарами.

Осенняя обувь

Босоножки и сандалии не стоит убирать далеко в шкаф с началом осенних дней. Сентябрь может приятно удивить теплой погодой. И тогда эта обувь будет в самый раз.


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