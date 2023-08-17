Студия Mundfish выпустила ограниченную серию шоколадок «Аленка» из Atomic Heart

Студия Mundfish, создатель захватывающего шутера в советском сеттинге “Atomic Heart”, представила ограниченную серию шоколадок “Аленка”, вдохновленных контентом DLC для игры. Данной новостью поделился Telegram-канал Cyberslovo.

На упаковке особой версии шоколада “Аленка” разместили девушку в белом скафандре без шлема, стоящую на фоне синего пространства, явно намекающего на возможные космические приключения.

Появление этих особенных шоколадок связано с дополнением “Инстинкт Истребления”.

На данный момент шоколадки предназначены промоутерам и представителям прессы, поэтому вопрос о возможности дальнейшего выпуска лимитированной серии в магазинах остается открытым.

Первое дополнение к Atomic Heart, получившее название “Инстинкт Истребления”, вышло 2 августа на ПК и игровых консолях PlayStation 4 и 5, а также Xbox One и Series X/S. Разработчики уже пообещали как минимум еще три DLC.