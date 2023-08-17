 

На Ленинском проспекте создадут рокарий в рамках благоустройства

17.08.2023, 15:09, Новости дня
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Рокарий создадут в рамках благоустройства участка Ленинского проспекта от Университетского до Ломоносовского проспекта. Он появится в сквере между домами 69 и 73/8 на Ленинском проспекте.

Местные жители обратились с просьбой сохранить существующие зеленые насаждения и высадить новые. Было принято решение обустроить рокарий – каменистый цветник с преобладанием многолетних растений разных сортов, сообщил заместитель руководителя столичного Департамента капитального ремонта Михаил Никифоров.

Рокарий будет состоять из двух частей площадью 10 и 30 квадратных метров. По его периметру сделают обрамление из пониженного бордюрного камня. На прилегающей территории уложат гранитную плитку.

Для обустройства рокария используют 33 валуна. Среди них высадят растения. Насаждения создадут гармоничную цветовую гамму.

В ходе благоустройства сохранят все существующие деревья и кустарники. Для отдыха установят скамейки. Работы завершатся в сентябре.

В ноябре прошлого года завершилось благоустройство участка Ленинского проспекта от проезда Апакова до Университетского проспекта.


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