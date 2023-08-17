 

Путин и Собянин открыли уникальный маршрут МЦД-3 из Зеленограда в Раменское

17.08.2023, 15:09, Новости дня
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Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 17 августа открыли пассажирское движение по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3).

Мэр столицы Сергей Собянин назвал запуск МЦД-3 историческим событием. Маршрут объединил северо-запад Москвы и юго-восток области и связал Ленинградское и Казанское железнодорожные направления.

“Для этого проделана была колоссальная работа вместе с Российскими железными дорогами, с Московской областью при поддержке правительства Российской Федерации и вашим непосредственным контролем за этим большим проектом”, – рассказал мэр.

Перед запуском диаметра была обновлена навигация на железнодорожных станциях, в метрополитене и на Московском центральном кольце (МЦК). Записано 444 аудиофайла с объявлениями о станциях и пересадках.

Поездки станут комфортнее для сотен тысяч жителей Москвы и области. МЦД работает по расписанию метро. На линиях ходят современные поезда “Иволга”.

Длина МЦД-3 составляет 85 километров. Линия соединила Зеленоградский административный округ Москвы и областной город Раменское. На диаметре расположена 41 станция.

В ближайшее время планируется открытие МЦД-4. Маршрут длиной 86 километров протянется от Железнодорожного (Балашиха) до Апрелевки. Диаметр пройдет через центр Москвы и соединит железнодорожные вокзалы.


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