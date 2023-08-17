 

Городской хетчбэк FAW Bestune Xiaoma готов к выходу на китайский рынок

17.08.2023, 15:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Китайский автопроизводитель FAW в скором времени представит серийное исполнение модели Bestune Xiaoma.

Автомобиль выполнен в виде трехдверного хетчбэка, предполагающего комфортное размещение до четырех человек. Среди достоинств транспортного средства указали применение электрического силового агрегата, который выдает 27 л.с. мощности. Предельная скорость китайского электрокара Bestune Xiaoma достигает 100 км в час. Пока разработчики не раскрывают цену на новую электрическую модель.

Вместе с тем производитель готовится приступить к продажам новинки до конца нынешнего года. Остальные параметры и опции будут раскрыты после выхода на рынок.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08 / “Корона” на орбите способна пробыть 10 суток

17.08 / Скандалы: В дом заходила только прислуга

17.08 / Mirror: Apple предупредила пользователей об опасности сна с заряжающимся iPhone

17.08 / Невролог Алехина назвала различия между эссенциальным тремором и болезнью Паркинсона

17.08 / Mitsubishi завершит производство модели Mirage из-за падающего спроса

17.08 / Серийная версия внедорожника Mahindra Thar.e появится не раньше 2024 года

17.08 / Б.И.Р.Ю.К.: организация BRICS получила официальное название на русском языке

17.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Смена тренда

17.08 / Как скрыть темные круги под глазами: советы по уходу и маскировке косметикой

17.08 / Скандалы: Интердевочка по жизни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика