Городской хетчбэк FAW Bestune Xiaoma готов к выходу на китайский рынок

Китайский автопроизводитель FAW в скором времени представит серийное исполнение модели Bestune Xiaoma.

Автомобиль выполнен в виде трехдверного хетчбэка, предполагающего комфортное размещение до четырех человек. Среди достоинств транспортного средства указали применение электрического силового агрегата, который выдает 27 л.с. мощности. Предельная скорость китайского электрокара Bestune Xiaoma достигает 100 км в час. Пока разработчики не раскрывают цену на новую электрическую модель.

Вместе с тем производитель готовится приступить к продажам новинки до конца нынешнего года. Остальные параметры и опции будут раскрыты после выхода на рынок.