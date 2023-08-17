 

“Корона” на орбите способна пробыть 10 суток

17.08.2023, 15:00, Разное
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Российская ракета «Корона» – инновационное космическое техническое достижение, способное оставаться на орбите в течение десяти суток. Это значительно превосходит предыдущие результаты и устанавливает новую планку в сфере межпланетных полетов.

Одной из главных проблем, с которыми сталкиваются разработчики космических средств, является ограниченное время, которое они могут провести на орбите. Существующие ракеты имеют ограниченные возможности по длительности пребывания на орбите, что ограничивает исследования и опыты, которые можно провести в космосе.

Однако ракета «Корона» разработана с целью решить эту проблему. Это достигнуто благодаря использованию новейших технологий и инженерных решений. Улучшенная система энергопитания, более эффективные двигатели и инновационные материалы позволяют ракете «Корона» длительное время находиться в космическом пространстве.

Продолжительность пребывания на орбите «Короны» до десяти суток имеет существенное значение для различных космических миссий и перевозке грузов на орбиту и обратно на Землю.


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