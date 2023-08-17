Скандалы: В дом заходила только прислуга

Стали известны подробности кражи из дома Градского

Как рассказали «МК» источники, близкие к семье артиста, из дома пропали стулья, столовые приборы, а также огромный проектор. Остается непонятным, как вор смог преодолеть забор, который очень высокий или же открыть дверь с секретом. К тому же, дом Градского находится в непростом месте. Рядом располагаются не менее дорогие усадьбы. В том числе дом авторитетного бизнесмена Сергея Михайлова. «Чтобы в поселке что-то украли, такого отродясь не было, — удивляется близкий друг Александра Градского. — Нет такого дурака среди преступников, кто бы туда сунулся».

И тем не менее кража произошла. Потерю вещей обнаружила приходящая прислуга. «Эта женщина работала у Градского долгие годы, еще при его жизни дом был на ней, — продолжают рассказывать нам подробности произошедшего информированные источники, — после ухода Саши из жизни Марина не уволила прислугу. Та периодически заходит в дом убираться. Она-то и обнаружила исчезновение привычных предметов обихода. Сама Марина в доме не живет, она и дети проживают в доме, который построил для них Саша, он в относительной близости от его основного дома. Дом Марины меньше, вдове легче его содержать. Дом же Градского просто огромен! При жизни в ответ на вопрос близких ему людей «зачем он построил такую громаду?» Александр Борисович отвечал, что дом предназначен для детей. «Это — родовое гнездо! — говорил артист друзьям. «Пусть потом собираются тут мои дети и внуки все вместе», — мечтал он.

«Вещи, которые исчезли, не представляют собой какой-то художественной ценности. Это очень хорошие, качественные, дорогие предметы обихода, но такими были все вещи в доме Градского. Интерес они могут представлять разве что только для тех, кто привык и любил ими пользоваться. Самой странной пропажей можно назвать исчезновение семейной реликвии, которая, впрочем, тоже интересна только близким артиста, Из дома исчез портрет матери Александра Градского, который висел на стене. Сложно предположить, что портрет мог заинтересовать постороннего человека».

Татьяна Федоткина

Оригинал материала: “Московский комсомолец”