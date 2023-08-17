Mirror: Apple предупредила пользователей об опасности сна с заряжающимся iPhone

Американская компания Apple выдала предупреждение: владельцам смартфонов iPhone стоит избегать сна рядом с заряжающимся гаджетом. Эту информацию рассказал таблоид Mirror.

Согласно сообщению Apple, засыпать рядом с подключенным к зарядному кабелю устройством не следует, так как он может загореться, ударить током или привести к получению других травм, а также повредить смартфон и окружающее имущество.

Технологический гигант настоятельно советует всегда оставлять телефоны на зарядке в хорошо проветриваемом помещении. Заряжать девайс, укрывая его одеялом или подушкой, также считается небезопасным, поскольку устройство может перегреться и выйти из строя.

Apple подчеркивает: не следует засыпать на устройстве, адаптере питания или беспроводной зарядке, и не стоит помещать эти предметы под одеяло, подушку или под тело во время подключения гаджета к источнику питания.

Кроме того, в компании подчеркивают, что риск возгорания увеличивается при использовании зарядных устройств от сторонних производителей. Это связано с тем, что некоторые более недорогие аксессуары не соответствуют стандартам безопасности, установленным Apple.