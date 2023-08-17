 

Невролог Алехина назвала различия между эссенциальным тремором и болезнью Паркинсона

17.08.2023, 14:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Болезнь Паркинсона и эссенциальный тремор — распространенные неврологические состояния, которые могут вызывать тремор у пострадавших людей. Однако, несмотря на некоторые общие симптомы, они имеют существенные различия. Врач-невролог Александра Алехина детально объяснила, как распознать каждое из этих состояний и что делать, если у вас возникли подобные симптомы.

Болезнь Паркинсона
Болезнь Паркинсона — это прогрессирующее неврологическое расстройство, связанное с дегенерацией клеток головного мозга, отвечающих за производство дофамина. Характерная дрожь, сопутствующая этому состоянию, нередко описывается как “тремор с катанием таблеток”. Он характеризуется ритмичным возвратно-поступательным движением большого пальца или всех пальцев. Однако кроме тремора, у пациентов с болезнью Паркинсона могут возникнуть и другие двигательные симптомы, такие как скованность, замедленность движений (брадикинезия) и проблемы с постуральной стабильностью. Также к этому состоянию могут добавиться психологические проявления, такие как депрессия и тревога, потеря обоняния, бессонница и нарушения памяти.

Эссенциальный тремор
Эссенциальный тремор представляет собой двигательное расстройство, проявляющееся неконтролируемым дрожанием рук, головы и других частей тела. Обычно он начинается в возрасте от 40 до 60 лет, но может встречаться и у людей и раньше. Эссенциальный тремор характеризуется постуральным тремором или тремором действия, то есть дрожанием, возникающим при попытке удержать определенную позицию или выполнять конкретное движение. Эти проявления могут затронуть руки, голову, голос и другие области тела, и их интенсивность может варьировать от легкой до интенсивной.

Отличительные черты
Для определения, относятся ли ваши симптомы к болезни Паркинсона или эссенциальному тремору, необходима консультация с врачом. Помимо времени начала симптомов, важно обращать внимание на наличие других двигательных проявлений, характерных для болезни Паркинсона.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08 / Городской хетчбэк FAW Bestune Xiaoma готов к выходу на китайский рынок

17.08 / “Корона” на орбите способна пробыть 10 суток

17.08 / Скандалы: В дом заходила только прислуга

17.08 / Mirror: Apple предупредила пользователей об опасности сна с заряжающимся iPhone

17.08 / Mitsubishi завершит производство модели Mirage из-за падающего спроса

17.08 / Серийная версия внедорожника Mahindra Thar.e появится не раньше 2024 года

17.08 / Б.И.Р.Ю.К.: организация BRICS получила официальное название на русском языке

17.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Смена тренда

17.08 / Как скрыть темные круги под глазами: советы по уходу и маскировке косметикой

17.08 / Скандалы: Интердевочка по жизни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика