Невролог Алехина назвала различия между эссенциальным тремором и болезнью Паркинсона

Болезнь Паркинсона и эссенциальный тремор — распространенные неврологические состояния, которые могут вызывать тремор у пострадавших людей. Однако, несмотря на некоторые общие симптомы, они имеют существенные различия. Врач-невролог Александра Алехина детально объяснила, как распознать каждое из этих состояний и что делать, если у вас возникли подобные симптомы.

Болезнь Паркинсона

Болезнь Паркинсона — это прогрессирующее неврологическое расстройство, связанное с дегенерацией клеток головного мозга, отвечающих за производство дофамина. Характерная дрожь, сопутствующая этому состоянию, нередко описывается как “тремор с катанием таблеток”. Он характеризуется ритмичным возвратно-поступательным движением большого пальца или всех пальцев. Однако кроме тремора, у пациентов с болезнью Паркинсона могут возникнуть и другие двигательные симптомы, такие как скованность, замедленность движений (брадикинезия) и проблемы с постуральной стабильностью. Также к этому состоянию могут добавиться психологические проявления, такие как депрессия и тревога, потеря обоняния, бессонница и нарушения памяти.

Эссенциальный тремор

Эссенциальный тремор представляет собой двигательное расстройство, проявляющееся неконтролируемым дрожанием рук, головы и других частей тела. Обычно он начинается в возрасте от 40 до 60 лет, но может встречаться и у людей и раньше. Эссенциальный тремор характеризуется постуральным тремором или тремором действия, то есть дрожанием, возникающим при попытке удержать определенную позицию или выполнять конкретное движение. Эти проявления могут затронуть руки, голову, голос и другие области тела, и их интенсивность может варьировать от легкой до интенсивной.

Отличительные черты

Для определения, относятся ли ваши симптомы к болезни Паркинсона или эссенциальному тремору, необходима консультация с врачом. Помимо времени начала симптомов, важно обращать внимание на наличие других двигательных проявлений, характерных для болезни Паркинсона.