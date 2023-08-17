В Адыгее раскрыли убийство, совершенное в 1999 году

В Адыгее следователи раскрыли убийство с расчленением, которое еще в 1999 году совершил сотрудник милиции. Об этом сообщает URA.RU.

В конце 90-х во дворе дома на улице Гоголя в Майкопе нашли расчлененное тело 29-летнего мужчины. По версии правоохранителей, сотрудник милиции убил мужчину ради ограбления. По данным “Царьграда”, более 20 лет назад следствие не обнаружило зацепок, которые бы могли установить преступника. Сейчас улики были пересмотрены.