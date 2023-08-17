Бездетная Семенович подготовила яйцеклетки к искусственному оплодотворению

Звезда на скрывает, что уже подготовила яйцеклетки к искусственному оплодотворению, которое допускает, если в ближайшее время не встретит подходящего партнера. В нескольких интервью Анна Семенович рассказывала о процедуре заморозки яйцеклеток.

Теперь же в личном блоге артистка продемонстрировала подготовку к повторной процедуре. Певица 12 дней колола себе гормоны, которые способствуют увеличению выработки яйцеклеток. После стимуляции вместо одной врачи могут собрать 5-10!

Таким образом Анна Семенович готовится завести ребенка в любом возрасте, когда захочет. Несмотря на то что репродуктивный возраст у женщин повысился, обмануть природу все же не получится. После определенного момента выработка яйцеклеток прекращается, поэтому, как говорится, надо успевать.

В последнее время в российском шоу-бизнесе все чаще женщины за 40 решаются на рождение детей. Эвелина Бледанс стала мамой в 43 года, Ольга Орлова – в 45 лет, а Светлана Бондарчук недавно удивила: она стала мамой в 54 года. Также не стоит забывать про Аллу Пугачеву, у которой близнецы Гарри и Лиза появились в 64 года. Конечно, некоторые не скрывают, что пользуются услугами суррогатных матерей.