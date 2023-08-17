Mitsubishi завершит производство модели Mirage из-за падающего спроса

Японский автомобильный гигант Mitsubishi намерен прекратить выпуск модели Mirage к 2025 году.

Напомним, транспортное средство выпускалось в кузове седана и хетчбэка. Наиболее известным автомобиль стал для американского рынка, где в большей степени осуществлялись его продажи. Причина прекращения производства модели Mirage связана с постепенным снижением спроса. В прошлом году продажи снизились на 31%, а в нынешнем году еще на 44%.

Вместе с тем японский производитель сможет предложить другие новинки, которые смогут заменить модель Mirage. Пока подробности о преемнике для седана остаются засекреченными и будут раскрыты перед презентацией транспортного средства.