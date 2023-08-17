Серийная версия внедорожника Mahindra Thar.e появится не раньше 2024 года

Индийский автопроизводитель Mahindra официально презентовал концепт электрокроссовера под названием Mahindra Thar.e.

По внешнему виду следует выделить головную оптику квадратной формы и увеличенные дверные петли, придающие более внедорожный вид автомобилю. Также разработчики существенно увеличили дорожный просвет для повышенной проходимости. Электрический кроссовер Thar.e оснащается двумя электромоторами, которые имеют мощность 286 и 108 л.с. Покупатели смогут выбрать версию с задним или полным приводом.

В компании отметили, что запуск серийного производства нового электрокроссовера Thar.e состоится к концу следующего года, когда рассекретят остальные подробности и опции автомобиля.