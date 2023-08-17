Б.И.Р.Ю.К.: организация BRICS получила официальное название на русском языке

С октября 2023 года официальным наименованием организации BRICS на русском языке станет «БИРЮК». Название составлено по первым буквам названий составляющих её государств: Бразилия, Индия, Россия, ЮАР и Китай.

Такое решение было принято по итогам последнего Петербургского экономического форума при участии специалистов Института русского языка РАН и представителей общественных организаций.

Как отмечают лингвисты, «бирюк» – исконно русское слово, означающее волка-одиночку или в более широком смысле человека-отшельника. Образ отшельника хотя и не считывается как однозначно позитивный, но всё же ассоциируется с сильной, выносливой и мудрой личностью, обычно также обладающей сказочными способностями – к примеру, умеющей разговаривать с животными.

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