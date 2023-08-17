Как скрыть темные круги под глазами: советы по уходу и маскировке косметикой

Если вы устали от отечности и темных кругов под глазами, пришло время действовать. В сегодняшней статье мы максимально подробно расскажем о том, как скрыть темные круги под глазами при помощи косметики и натуральных средств. Эти советы подойдут абсолютно каждой женщине.

Как скрыть темные круги под глазами

В первую очередь необходимо отметить, что кожа под глазами темнее и гораздо более чувствительна из-за большого количества кровеносных сосудов. Это как раз и объясняет тот факт, что в этой зоне она может быстро менять цвет и становиться даже тусклой.

Вот почему так важен уход за кожей вокруг глаз. Некоторые предпочитают прикладывать пакетики зеленого чая, ломтики огурца или используют специальный гель, чтобы замаскировать темные круги под глазами.

Особенности макияжа

Если вы ищете быстрый способ избавиться от темных кругов под глазами, макияж окажется вашим лучшим союзником. Но его нужно наносить грамотно, иначе вы принесете больше вреда, чем пользы, из-за чего отечность будет видна еще больше.

Правильно подготовьте кожу

Для достижения наилучших результатов не забудьте хорошо подготовить кожу. Для этого нанесите увлажняющий крем для глаз, аккуратно похлопывая кончиками пальцев. Рекомендуется начинать движения с внутреннего угла, постепенно продвигаясь наружу. Самым большим преимуществом кремов, специально разработанных для глаз, является то, что они делают вены менее заметными и чуть осветляют кожу.

Специальная косметика с экспресс-действием

Вместо крема для век некоторые предпочитают использовать специальные средства, отлично тонизирующие кожу. Они продаются в виде небольшого тюбика с металлическим роликом на конце. Такое средство может быть абсолютно прозрачным, обладая исключительно уходовыми свойствами, или содержать в составе небольшое количество пигмента, тонируя кожу.

Также для устранения темных кругов под глазами, особенно когда у вас нет времени на качественный макияж, воспользуйтесь патчами. Они быстро устраняют следы усталости с век.

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Как наносить консилер

Обратите внимание, что лучшие цвета для маскировки гиперпигментации под глазами — персиковый, желтый и оранжевый.

Учтите, что выбранный вами консилер должен быть густым и на 2-3 тона светлее вашей кожи. Использование этого продукта с одним из вышеперечисленных цветов поможет нейтрализовать темный оттенок. Специалисты рекомендуют наносить его только на более темную V-образную область (верхняя часть буквы V должна быть в уголках глаз).

Затем воспользуйтесь другим консилером. На этот раз выберите более кремовый продукт, цвет которого немного ближе к тону вашего лица. Нанесите таким же образом и слегка похлопывающими движениями.

Наконец, нанесите тонкий слой пудры с помощью кисти, чтобы создать впечатление гладкой кожи.

Правильно расставляйте акценты в макияже

Если у вас нет возможности применить тяжелую артиллерию в виде консилера или тонального крема, все равно можно скрыть темные круги под глазами. Эксперты советуют просто сместить акцент с проблемной зоны.

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Если вы собираетесь сделать дневной макияж, сместите все внимание с глаз, например, на губы. Но это вовсе не означает, что на веках не будет косметики. Просто наносите светлые оттенки теней, а ресницы прокрасьте одним слоем туши. На губы, с другой стороны, нанесите красную помаду.

Не отказывайтесь от бронзера и румян

Бронзер – это отличное средство, чтобы быстро освежить лицо, отвлечь взгляды от припухлостей в зоне глаз. После использования консилера бронзером чуть затемните скулы и виски. Используйте продукт без светоотражающих частиц, но подходящий по оттенку в тону вашей кожи. Макияж должен выглядеть максимально естественно. При нанесении макияжа используйте большую кисть. Она поможет хорошо растушевать всю косметику.

Теперь погорим о румянах. Правильно подобранные к тону кожи румяна также помогут немного освежить лицо. Предпочтение отдавайте розовым и персиковым вариантам.

Поговорим о кистях

Некоторые предпочитают наносить консилер и тональный крем пальцами. Это действительно удобно и не требует особой сноровки. Однако специалисты все же настоятельно рекомендуют использовать кисти. Они дают более ровной покрытие. Кроме того, вы сможете максимально точно контролировать количество нанесенного продукта.

Отнеситесь с особым вниманием к выбору кистей. Предпочтение следует отдавать инструментам с синтетическим ворсом, плоским основанием и средней длины.

Помощь народных средств

Если вы хотите прибегнуть к помощи натуральных средств борьбы с темными кругами под глазами или нет возможности нанести правильно макияж, холод — ваш лучший друг. Все, что вам нужно сделать, это окунуть ватный диск в ледяную воду, выжать ее и приложить к глазам примерно на 10 минут. Однако такой вариант не рекомендуется тем женщинам, у которых много видимых капиллярных сосудов на коже в зоне глаз. Холодом вы можете усугубить ситуацию.

Вместо заключения

На самом деле проблема темных кругов под глазами достаточно распространена. Женщины различными способами пытаются ее решить. Кто-то прибегает к помощи натуральных средств в виде пакетиков с чаем или огурцов, которые прикладывают к проблемной зоне. Другие стараются замаскировать несовершенства и добавить больше красоты косметическими средствами. В этом случае все внимание – консилеру. Приобретите себе несколько продуктов с разной текстурой, но обязательно подходящих к тону вашей кожи. Тогда за несколько штрихов вы сможете справляться по утрам с темными кругами под глазами.