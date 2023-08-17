В МАИ и МГУ разрабатывают бестопливный двигатель для спутников

Специалисты Московского авиационного института (МАИ) и Московского государственного университета (МГУ) работают над инновационным двигателем, предназначенным для спутников. Он способен функционировать неограниченное время, так как не требует топлива. Подробности об этой разработке представлены в издании «Известия».

Данный проект ориентирован на использование в спутниках, занимающих низкие орбиты, примерно на высоте 200 км от Земли. Работая на азоте и кислороде, полученных из атмосферы, новый двигатель генерирует тягу.

Старший научный сотрудник МАИ Александр Богатый объяснил: «Для достижения этого эффекта необходимо улавливать газовый поток, направляющийся к спутнику, сжимать его и затем направлять сжатым потоком в двигатель. Внутри него газ превращается в плазму под воздействием электрической энергии, которая генерируется солнечными панелями. Путем воздействия электрических полей на плазму происходит ускорение ионов, что создает реактивную тягу».

Исследователи планируют, что этот новый двигатель будет способствовать уменьшению размеров спутников, снижению их стоимости и более экономичной доставке их на орбиту. Также разработка открывает новые перспективы в области космической технологии.