 

В Московской области тренер по боксу избил ребенка

17.08.2023, 12:40, Новости дня
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В Котельниках Московской области тренер по боксу избил 12-летнего мальчика, когда ребенок сидел у подъезда и резал арбуз. Об этом рассказала мать подростка RT.

Сообщается, что мужчина нанес мальчику 11 ударов руками и ногами. По данным “Царьграда”, нападавшего оттащил прохожий.

Семья ребенка сняла побои и написала заявление в полицию.


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