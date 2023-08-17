Как защитить свои финансовые сбережения: правила безопасности для женщин

В современном мире женщины все больше стремятся к финансовой независимости. Однако, чтобы ее достичь, они должны уметь управлять своими деньгами и знать основы финансовой грамотности. Специалисты портала Выберу.ру рассказали, что делать, чтобы ваши сбережения были в безопасности.

Как защитить сбережения от инфляции

Каждая независимая женщина должна иметь финансовую подушку безопасности — сбережения на непредвиденные случаи: увольнение, развод, потерю источников дохода. Такие накопления позволят пережить трудные времена и чувствовать себя уверенно.

Однако любые сбережения подвержены инфляции — процессу обесценивания денег. Он приводит к тому, что на одну и ту же сумму с течением времени можно купить все меньше товаров.

Чтобы ваши сбережения не теряли свою покупательную способность, они должны приносить доход, равный или превышающий уровень инфляции. Для этого можно использовать несколько проверенных инструментов.

Вклад

Вклады для физических лиц — самый популярный и простой способ защитить свои деньги от инфляции. Он имеет ряд преимуществ:

открыть его можно быстро в любом банке;деньги на депозите в размере до 1,4 млн рублей застрахованы государством;доход по вкладу известен заранее.

К недостатку этого способа относится то, что средства с большинства вкладов нельзя снимать раньше обозначенного в договоре срока. В противном случае клиент потеряет начисленные проценты.

Накопительный счет

Накопительные счета — удобная альтернатива вкладам. Доход по ним меньше, но зато владелец по своему усмотрению может пользоваться средствами, размещенными на них. В любой момент деньги можно перевести на карточку или пополнить накопления.

Для управления счетом используют приложение банка, в котором производятся и отражаются все операции, процентная ставка и начисленный доход. Пример такого приложения изображен на рисунке.

Использование накопительного счета также позволяет женщинам защитить свои финансы от мошенников. При оплате покупок в интернете или магазине велика вероятность открыть доступ к своей банковской карте. При этом деньги на счете всегда остаются в безопасности.

Поэтому лучший вариант — хранить сбережения на счете и частями пополнять банковскую карту по необходимости.

Надежные ценные бумаги

Ценные бумаги могут принести большую доходность, чем вклады. Однако для хранения своих накоплений стоит выбирать надежные финансовые инструменты с минимальной степенью риска. К ним относятся облигации федерального займа (ОФЗ).

ОФЗ выпускает Минфин. Таким образом, гарантом по возврату средств и получению процентного дохода выступает государство. Чуть менее надежными считаются облигации субъектов РФ и муниципальных образований.

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Золото

Золото — надежный способ защитить свои сбережения, особенно в периоды финансовых кризисов. Стоимость этого драгоценного металла в долгосрочной перспективе показывает уверенный рост. Однако вкладываться в него имеет смысл на длинные промежутки времени — от нескольких лет.

Как защитить сбережения от мошенников

Мошенничество в финансовой сфере — распространенное явление. Женщины в силу своей доверчивости и эмоциональности часто становятся жертвами злоумышленников. Чтобы избежать неприятностей, рекомендуем следовать простым советам по финансовой безопасности:

Следите за своими счетами. Обязательно подключите Push или SMS-уведомления об операциях, поставьте ограничение на сумму покупок. Для онлайн-платежей заведите отдельную карту.Не используйте одни и те же пароли. При регистрации личных кабинетов на сайтах устанавливайте разные пароли. Это позволит предотвратить взлом ваших аккаунтов.Осторожно оплачивайте покупки в интернете. Производите оплату покупок только на известных и проверенных сайтах. В противном случае велика вероятность утечки личных данных.Никому не сообщайте личную информацию. Даже если вам звонят и представляются сотрудниками банка или правоохранительных органов, не стоит сообщать свои личные и финансовые данные.Не открывайте сообщения и письма от неизвестных людей. Такие послания могут содержать вредоносные программы, которые способны украсть ваши персональные данные.

Что делать, если вы стали жертвой мошенников

Если вы все же стали жертвой мошенников и заметили на своих счетах операции, которых не совершали, как можно скорее заблокируйте свои банковские карты. После этого обратитесь в банк для проведения расследования и напишите заявление в полицию.