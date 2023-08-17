Сезон сбора яблок: подборка стильных образов для осенних встреч за городом

Сейчас уже наступает сезон сбора яблок, именно поэтому стоит подумать о том, как правильно подобрать наряд на осень, чтобы выглядеть стильно и эффектно. Составляя удобные образы для прогулок или встреч с друзьями важно подбирать одежду так, чтобы она была в моде. Вот несколько хороших идей относительно того, как продемонстрировать свой стиль.

Джинсовая юбка

Джинсовая юбка является действительно отличным нарядом на осень. Это удобная одежда которая хорошо подойдет для совершенно любой погоды. Что касается стиля, то джинсовую юбку можно носить с чем угодно – от облегающей водолазки или тонкого свитера до футболки с принтом.

Шорты

Можно выбрать стильный топ на пуговицах и носить его вместе с шортами и кроссовками в тон. Так как комплект однотонный, то нужно добавить несколько оригинальных и забавных аксессуаров, в частности, таких как эффектное ожерелье или многослойные цепочки.

Если на наряде ест различные объемные украшения, то количество аксессуаров должно быть минимальным. В таком случае, просто достаточно солнцезащитных очков.

Клетчатая рубашка

Очень красиво выглядит полностью черный наряд, дополненный клетчатой рубашкой. Это идеальное решение для начала осени, когда на улице становится прохладнее.

Также красиво будет смотреться клетчатая рубашка вместе с джинсами и футболкой.

Легинсы и свитер

Легинсы являются отличным и удобным выбором для повседневной носки. В таком наряде можно выглядеть просто потрясающе и очень стильно.

Чтобы выглядеть более привлекательно, стоит сочетать их вместе с парой армейских ботинок и свитером. Также в качестве верха можно надеть простую белую футболку и джинсовую куртку.

Свитер-жилет

Этот наряд отлично подходит в качестве топа. Также его можно сочетать с простой футболкой, водолазкой или же рубашкой.

Носить такой наряд можно с джинсами и кроссовками. В итоге можно создать просто потрясающий наряд, который будет выглядеть стильно и эффектно. Свитер-жилет поможет чувствовать себя осенью максимально комфортно.

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Уютный кардиган

Удлиненный, укороченный, оверсайз или же микрокардиган является отличным модным и стильным решением, так как в таком наряде можно комфортно себя чувствовать прохладными осенними днями.

Можно сочетать такой наряд с джинсами или дополнить его укороченный топом и брюками. Это позволит выглядеть просто потрясающе.

Платье-рубашка

Когда на улице еще достаточно прохладно, чтобы носить платье-свитер, то стоит выбрать наряд из денима. Этот наряд выглядит просто потрясающе и помогает привнести в создаваемый образ особую притягательность.

Чтобы выглядеть привлекательно, нужно выбрать модную обувь. Отличным решением станут ковбойские сапоги или же кроссовки. Также стоит добавить клетчатый или красочный шарф, чтобы добавить образу изюминку.

Удобная толстовка

Для осени хорошо подходят наряды, в которых можно чувствовать себя комфортно и выглядеть действительно роскошно. Хорошо будет выглядеть наряд, который состоит из брюк и толстовки. Сверху можно накинуть блейзер. Это позволит создать уютный, но при этом не аляповатый образ.

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Можно также красиво сочетать толстовку с джинсами, кроссовками, бейсболкой и пальто верблюжьего цвета.

Всплеск цвета

Несмотря на то что осенью на первый план выходят землистые тона, все же не стоит отказываться от ярких и смелых оттенков. Интересным решением станут наряды розового, фиолетового и красного цвета. Это позволит выглядеть действительно роскошно и эффектно.

Добавить яркости образу можно как при помощи одежды, так и подходящей обуви и аксессуаров.

Блейзер

Осенью блейзер является просто незаменимой вещью в гардеробе, так как помогает выглядеть потрясающе.

Хорошо смотрится блейзер в клетку. При этом клетка может быть как мелкой, так и крупной.