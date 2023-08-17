 

В Санкт-Петербурге создали печатающий из металла 3D-принтер «Сокол-1»

17.08.2023, 11:40, Разное
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Специалисты Технопарка в Санкт-Петербурге разработали инновационное устройство — 3D-принтер под названием «Сокол-1», печатающий металлом. Основной целью создания «Сокола-1» было обеспечение возможности изготавливать детали для экзоскелетов, которые способны легко поднимать грузы массой до 65 кг с минимальными усилиями человека.алл в качестве материала для печати, открывая новые горизонты для промышленного прототипирования.

Процесс работы 3D-принтера построен на принципах лазерной печати. Металлический порошок слой за слоем формирует изделия, пропуская лазерный луч от основания к вершине. Важно отметить, что процесс осуществляется в специальной камере с инертным газом аргоном, что предотвращает окисление металла при нагреве.

Создание и совершенствование «Сокола-1» инженерами Технопарка заняло более года. Однако сам процесс изготовления деталей для экзоскелетов требует всего лишь два дня, что считается значительным достижением в данной области.

Хотя Центр прототипирования готов предоставить помощь производителям экзоскелетов, он также заявил о том, что масштабное промышленное производство данного принтера нецелесообразно.

Это важный шаг в развитии промышленной печати, который имеет далеко идущие перспективы в производстве деталей и компонентов из металла.


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