В Санкт-Петербурге создали печатающий из металла 3D-принтер «Сокол-1»

Специалисты Технопарка в Санкт-Петербурге разработали инновационное устройство — 3D-принтер под названием «Сокол-1», печатающий металлом. Основной целью создания «Сокола-1» было обеспечение возможности изготавливать детали для экзоскелетов, которые способны легко поднимать грузы массой до 65 кг с минимальными усилиями человека.алл в качестве материала для печати, открывая новые горизонты для промышленного прототипирования.

Процесс работы 3D-принтера построен на принципах лазерной печати. Металлический порошок слой за слоем формирует изделия, пропуская лазерный луч от основания к вершине. Важно отметить, что процесс осуществляется в специальной камере с инертным газом аргоном, что предотвращает окисление металла при нагреве.

Создание и совершенствование «Сокола-1» инженерами Технопарка заняло более года. Однако сам процесс изготовления деталей для экзоскелетов требует всего лишь два дня, что считается значительным достижением в данной области.

Хотя Центр прототипирования готов предоставить помощь производителям экзоскелетов, он также заявил о том, что масштабное промышленное производство данного принтера нецелесообразно.

Это важный шаг в развитии промышленной печати, который имеет далеко идущие перспективы в производстве деталей и компонентов из металла.