«Обратился к патриарху Кириллу»: Маск рассказал, как удалось прекратить аварии при запуске космических кораблей

Американский предприниматель Илон Маск рассказал о трудностях, возникавших при запусках космических кораблей SpaceX. По его словам, инженеры компании и NASA отлично исполнили свои обязанности, но на стартовом столе постоянно происходили непредвиденные неприятности.

«То птица в двигатель попадёт, то ступень отваливается, то молния ударит. Порой это просто деморализует», – рассказал бизнесмен.

Маск обратил внимание, что главный конкурент NASA «Роскосмос» смог провести подряд более 50 безаварийных пусков, и поинтересовался у своего российского коллеги, в чём секрет таких успехов.

«Оказалось, все запуски лично благословляет патриарх Кирилл, а на Байконуре есть специально назначенный для этого человек. Я обратился к русскому патриарху, пожертвовал на развитие церкви и подарил святому отцу Tesla. Удивительно, но после этого нештатные ситуации прекратились», – резюмировал Маск.

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