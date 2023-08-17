Мнение: О столичных мажорах на спецоперации… Такого вы не ожидали?

Прекрасное из Северной Столицы, она же «культурная».

В Петербурге на набережной Фонтанки у дверей пункта отбора на военную службу по контракту подрались шестеро граждан. Прибывший наряд задержал троих мужчин – участников инцидента. Всем от 35 до 43 лет, никто официально не трудоустроен. И судя по соцсетям, все они достаточно лояльно относятся к теме СВО. Один в соцсетях 23 февраля поздравлял знакомых военнослужащих, участников ЧВК и добровольцев. Другой, судя по фото, участвовал в реконструкциях…

Место в очереди не поделили что ли?

А вы говорите — #мобилизация…

Шутки — шутками, но вот #новости уже из официальной столицы. Мэр Москвы Сергей Собянин на форуме «Территория смыслов» сообщил, что уже «45 тысяч москвичей воюют в зоне СВО. Это значительная часть из тех, кто там находится». Он пояснил, что в рамках мобилизации «из Москвы ушло около 20 тысяч человек», а затем контрактников и добровольцев — тоже около 20 тысяч.

Что движет этими людьми? Прорезавшийся у в целом сервильных «столичных штучек» патриотизм, подкреплённый украинскими дронами на московских улицах? Не стал бы этого исключать. Но ещё — денежные выплаты и социальные перспективы, несомненно. Что получают москвичи?

Во-первых, единовременная выплата при подписании годового контракта – 195 тыс. руб.

Во-вторых, уже в зоне СВО по контракту положена ежемесячная выплата от 204 тыс. руб. Плюс дополнительные выплаты «за результат» в специальной военной операции от 8 до 50 тыс. руб.

В-третьих, выплата по указу мэра Москвы: 50 тыс. руб., которая начисляется с первого дня поступления на контрактную службу.

Итого — 250-300 тыс. руб. в месяц. Очень «жирно» даже для столицы, где настоящая средняя зарплата (без учёта запредельных бонусов 0,01% топ-менеджеров) составляет вовсе не астрономические 80 тыс. руб. А медиана и того ниже — около 60 тыс. руб.

Плюс «статус». Для одних участие в СВО может открыть карьерные перспективы — звучать ведь предложения формировать будущую управленческую и даже политическую элиту за счёт вернувшихся со спецоперации. Для других — социальные бонусы, например, льготы при поступлении в топовые столичные вузы (и для детей тоже). Плюс имеет значение позиция жён и даже матерей потенциальных контрактников. Дело в том, что к уже известным федеральным льготам и выплатам погибшим Москва добавляет ещё 3 млн руб. То есть, всего «на круг» семья павшего воина-москвича получит почти 15,5 млн руб. Что в целом соответствует приличной московской «двушке» от 60-ти квадратов. Чем не мотив для женщин сбагрить с рук постылого мужа или инфантильного «сыночку» 40+ лет?

Перефразируя известное:

И пусть говорят — да, пусть говорят!

Но там никто не гибнет зря:

Всё лучше, чем от водки и от простуд.

Другие придут, сменив уют

На #риск и непомерный труд,

Тобой не уничтоженных — добьют.

И хотя не сказать, что в единственном на всю Москву пункте отбора на контрактную службу на ул. Яблочкова прямо вот толпы толпенские, народ идёт. От нескольких десятков до пары сотен человек в день. Достаточно, чтобы обеспечить те цифры, которые назвал Сергей Собянин.

Получается, что подобного рода «социальные #технологии» работают даже в привередливых обеих столицах?

А представляете, что творится в провинциях?

—