Онколог Копосов рассказал, что возникновение нескольких видов рака может быть наследственным

Множественные виды рака могут активно развиваться в организме одновременно, пояснил врач-онколог Павел Копосов. Этот явление, известное как метахронный множественный рак, не так редко встречается.

Копосов рассказал, что опухоли различных типов могут возникать последовательно на протяжении многих лет, при этом каждая из них поддается лечению. Он также уточнил, что множественный рак может иметь синхронный характер, при котором злокачественные образования развиваются одновременно в разных органах. Несмотря на то, что точные причины синхронного появления опухолей остаются неясными, исследователи предполагают, что генетическая наследственность может играть роль в этом процессе. К примеру, исследования показали, что генетическая мутация BRCA1 и BRCA2, передаваемая по наследству, может способствовать одновременному развитию рака молочных желез и яичников у женщин.

Копосов подчеркнул, что появление одной раковой опухоли увеличивает риск возникновения другой, даже не обязательно одновременно. Это может привести к обнаружению рака несколько раз в течение жизни человека. Кроме того, само лечение, включая химио- и лучевую терапию, может стать фактором, способствующим появлению новых опухолей из-за неблагоприятного воздействия на организм.