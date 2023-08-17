 

Neowin: Microsoft Defender блокирует AutoKMS в пиратских Windows 10 и 11

17.08.2023, 10:25, Разное
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Майкрософт выпустил обновление для операционных систем Windows 10 и 11, включающее блокировку пиратской программы-активатора AutoKMS. Согласно информации из Neowin, данное обновление, помимо прочих функций, внедряет защиту от использования программы-активатора AutoKMS в нелегальных версиях операционных систем.

Версия обновления для Windows 10 обозначается как KB5029244, а для Windows 11 – KB5029263/KB5029253. Кроме того, к ним прилагается патч безопасности Security Intelligence Update 1.395.68.0. Эти исправления не только решают ряд проблем, связанных с функционированием Intel DirectX и ядер операционных систем, но и расширяют функциональность встроенной антивирусной программы Microsoft Defender. В результате этого обновления Microsoft Defender начинает распознавать программу-активатор AutoKMS как потенциально вредоносную и автоматически блокирует ее работу.

Следует отметить, что после установки последних патчей для Windows 10 и 11 и последующей перезагрузки, операционная система, активированная с использованием AutoKMS, может потребовать повторного ввода ключа активации. В данной ситуации, эксперты портала Rozetked рекомендуют повторно ввести ключ, предоставленный AutoKMS. Для этого также стоит предварительно добавить утилиту в список исключений антивирусной программы Microsoft Defender.


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