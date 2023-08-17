Возможен новый метод лечения Альцгеймера

В последние годы деменция стала одним из самых распространенных и тревожных заболеваний, связанных с пожилым возрастом. Деменция приводит к потере памяти, когнитивным расстройствам и ухудшению всех аспектов функционирования мозга. В связи с этим, ученые и медицинские специалисты всего мира активно ищут новые методы лечения и улучшения работы мозга при деменции.

Одним из наиболее перспективных методов, прошедших успешное тестирование, является улучшение работы мозга с помощью различных упражнений и тренировок. Этот подход основан на принципе “используй или потеряй”. Деменция, как правило, проявляется в виде постепенного разрушения нервных клеток, в результате чего функции мозга снижаются. Однако, мозг – удивительный орган, способный самовосстановлению и созданию новых связей между нейронами.

Упражнения и тренировки, специально разработанные для улучшения работы мозга, основаны на принципах нейропластичности. Они помогают укрепить существующие связи между нейронами и создать новые. Такие упражнения включают в себя различные задания и упражнения, нацеленные на активизацию мозговой активности. Например, решение логических задач, кроссворды, игры на память, чтение и обучение новым навыкам.