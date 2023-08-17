«Грязь сплошная» – Минкульт создал комиссию по отзыву прокатных удостоверений у перестроечных фильмов

Министерство культуры создало специальную комиссию, которая пересмотрит фильмы времён перестройки и отзовёт у большинства из них прокатные удостоверения.

Не исключается и внесение таких лент в реестр экстремистских материалов.

До этого газета «Коммерсант» сообщала, что на заседании политического бюро правящей партии один из её де-факто руководителей был крайне возмущён нынешним положением дел в воспитании молодёжи через звукографические образы (кинематограф). Имеет ли созыв комиссии к этому отношение, неизвестно.

– Молодёжь у нас падкая до сенсаций, срывов покровов. Новомодные перестроечные фильмы как раз к такой категории относятся, там грязь сплошная. Это не мои слова, так считает руководство, – говорит источник в правительстве. – Если сейчас не отозвать прокатные удостоверения, не запретить это всё, молодые люди насмотрятся и будут думать, что у нас были какие-то репрессии, перегибы, что жили небогато. Это уже дискредитация исторической правды как минимум.

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