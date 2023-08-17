 

Подолог Анжелика Койнова: трещины на стопах могут сигнализировать о разных патологиях

17.08.2023, 9:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Подолог Анжелика Койнова заявила о том, что трещины на стопах – ключ к диагностике различных заболеваний, от плоскостопия до сахарного диабета. Доктор указала, что трещины между пальцами могут стать сигналом эндокринных недугов.

“Межпальцевые повреждения часто свойственны лицам, столкнувшимся с патологиями щитовидной железы, сахарным диабетом или грибковыми поражениями”, – уточнила Койнова.

Научные факты также показывают на связь между трещинами на пятках и неравномерной нагрузкой на стопы, что часто бывает следствием недостаточной подвижности, сидячей деятельности или неподходящей обуви. Однако стоит помнить, что трещины на пятках и других участках стоп также могут говорить о процессах деформации стопы и плоскостопии.

Грибковые инфекции являются еще одной частой предпосылкой для образования трещин. “Симптомы, такие как шелушение, ощущение натянутости и пересушенности кожи, частичное отслоение верхнего слоя эпидермиса, кровянистые выделения и зуд”, – отметила Койнова.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08 / Возможен новый метод лечения Альцгеймера

17.08 / «Грязь сплошная» – Минкульт создал комиссию по отзыву прокатных удостоверений у перестроечных фильмов

17.08 / “Хочу белоснежный, жемчужного цвета гроб” – Волочкова рассказала о своих идеальных похоронах

17.08 / Фасады без ручек и отсутствие хлама: как спроектировать идеальную кухню

17.08 / Психолог рассказала о причинах негативного влияния соцсетей на людей

17.08 / Ученые: Нибиру – это планета-миф

17.08 / Биолог: Инопланетяне могут быть пауками размером со слона

17.08 / Как снимают постельные сцены в турецких сериалах

17.08 / В стиле шестидесятых с мягкими волнами: 9 женственных и модных причесок для непослушных волос

17.08 / Мнение: Баженов атакует слева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика