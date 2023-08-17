Подолог Анжелика Койнова: трещины на стопах могут сигнализировать о разных патологиях

Подолог Анжелика Койнова заявила о том, что трещины на стопах – ключ к диагностике различных заболеваний, от плоскостопия до сахарного диабета. Доктор указала, что трещины между пальцами могут стать сигналом эндокринных недугов.

“Межпальцевые повреждения часто свойственны лицам, столкнувшимся с патологиями щитовидной железы, сахарным диабетом или грибковыми поражениями”, – уточнила Койнова.

Научные факты также показывают на связь между трещинами на пятках и неравномерной нагрузкой на стопы, что часто бывает следствием недостаточной подвижности, сидячей деятельности или неподходящей обуви. Однако стоит помнить, что трещины на пятках и других участках стоп также могут говорить о процессах деформации стопы и плоскостопии.

Грибковые инфекции являются еще одной частой предпосылкой для образования трещин. “Симптомы, такие как шелушение, ощущение натянутости и пересушенности кожи, частичное отслоение верхнего слоя эпидермиса, кровянистые выделения и зуд”, – отметила Койнова.