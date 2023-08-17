 

“Хочу белоснежный, жемчужного цвета гроб” – Волочкова рассказала о своих идеальных похоронах

17.08.2023, 9:00, Новости дня
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Балерина стала гостьей шоу, в котором гостям задают неожиданные вопросы. Звезду сцены спросили: “Что люди скажут на ваших похоронах?”. Анастасия Волочкова уточнила, неужели ее уже хоронят, но решила предположить, как могло бы пройти прощание с ней.

Балерина рассказала о своих идеальных похоронах. Она уверена, что на прощании люди будут вспоминать ее доброту, искренность, говорить самые теплые слова. Кроме того, звезда поделилась, как бы предпочла отправиться в мир иной.

“Знаете, я хочу белоснежный, жемчужного цвета гроб с вензелями золотыми, инициалами “А.В”, – рассказала Анастасия Волочкова.

Она добавила, что все вокруг должно утопать в ее любимых белых розах – как у принцессы Дианы.

Впрочем, Волочкова отметила, что планирует долго жить и заниматься любимым делом. Например, сняться в экранизации своих мемуаров, а также возглавить творческий центр имени себя.

Артистка питает надежды и по поводу того, чтобы устроить личную жизнь. Она отметила, что для счастья у нее все есть, не хватает только любви и творчества. Череда романов кончились для Анастасии Волочковой либо ничем, либо скандалами. Но балерина уверена, что еще встретит своего принца и обязательно будет для него главной женщиной жизни.


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