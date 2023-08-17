 

Фасады без ручек и отсутствие хлама: как спроектировать идеальную кухню

17.08.2023, 7:45, Разное
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Нынешние тренды в интерьера кухни по-прежнему на стороне минимализма. Дизайн уходит от пестрых цветов и тяжелых интерьеров.

Сегодня он наполнен светом, подразумевает много свободного пространства и симбиоз природных мотивов и современных решений. Дизайнеры все чаще предлагают строгие линии, потайные шкафы, делают акцент на чистой площади без лишнего рельефа.

Дизайнер Сергей Куцерубов рассказал, что тренд этого года – отсутствие ручек на шкафах и отсутствие верхних шкафов для хранения. “Привыкшие захламлять шкафы всевозможной посудой, пакетами и контейнерами скажут, что так нельзя. Но, как показывает практика, расположение кухонного гарнитура лишь по низу кухни позволяет высвободить большую часть пространства как для размещения света, так и для работы в целом”, – цитирует специалиста интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Кроме того, в современной кухне крайне важна функциональность. Дизайнеры предлагают поставить духовой шкаф, который должен совмещать и функции микроволновки, и гриля. Отсутствие визуального шума и максимум три используемых цвета поспособствуют комфорту и спокойствию на кухне.


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