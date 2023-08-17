Саркози назвал возвращение Крыма Украине «иллюзией» и призвал к новому референдуму

В интервью газете Le Figaro экс-президент Франции Николя Саркози заявил о невозможности вернуть Крым Украине и необходимости провести повторный референдум «под строгим контролем международного сообщества» для законности его вхождения в состав России, пишет TF1. Такая же точка зрения у бывшего лидера и по поводу «спорных территорий на востоке и юге Украины», а саму Украину он хотел бы видеть в роли «моста между Европой и Россией» — нейтральной страной, не входящей в ЕС или НАТО.



AP

Бывший президент Франции Николя Саркози заявил в длинном интервью Le Figaro о необходимости найти сбалансированные решения для урегулирования конфликта между Россией и Украиной, пишет TF1. В отличие от других французских и даже европейских политиков, Саркози считает, что к сложившейся ситуации нельзя подходить категорично, а стоит идти на компромиссы, начиная с завоёванных Москвой территорий.

Как рассказывает телеканал, экс-президент признаёт, что «аннексия* Крыма в 2014 году стала вопиющим нарушением международного права». Однако «когда речь идет о территории Крыма, которая была российской до 1954 года и где большинство населения до сих пор считает себя русскими», по мнению Николя Саркози, «любое возвращение назад — это иллюзия». Он также подчеркнул, что для узаконивания «текущего положения дел» необходимо провести «окончательный референдум, то есть организованный под строгим контролем международного сообщества».

В том же ключе бывший лидер Франции в 2007—2012 годах предлагает рассматривать вопрос о «спорных территориях на востоке и юге Украины». «Всё зависит от развития ситуации, — рассуждает Саркози. — Если украинцы не смогут полностью вернуть эти территории, тогда выбор будет между замороженным конфликтом — который, как мы знаем, неизбежно приведёт в будущем к новому горячему конфликту, — или выходу из кризиса, опять же, с помощью строго регламентированных международным сообществом референдумов, которые окончательно решат территориальные вопросы».

В целом, отмечает в интервью экс-президент, русские «отличаются» от французов: обсуждение территориальных вопросов «всегда было сложным» и на протяжении общей истории «вызывало много недопонимания». «Несмотря на это, они нам нужны, а мы нужны им», — считает Николя Саркози. «Россия — сосед Европы и всегда им останется», — подчёркивает французский политик, поэтому нужно «рискнуть и найти выход из этого тупика, потому что по этому вопросу интересы Европы не совпадают с интересами Америки». «Нельзя придерживать странной идеи о том, чтобы «участвовать в войне, не участвуя в ней», — добавляет Саркози. По его словам, «дипломатия, переговоры, обсуждения остаются единственными способами найти приемлемое решение», потому что «без компромисса невозможно ничего», и ситуация может обостриться в любой момент.

Что касается дальнейших перспектив, то здесь бывший лидер Франции также отстаивает промежуточное решение. Он заявил, что «Украина — это связующее звено между Востоком и Западом»: у неё «роль моста между Европой и Россией», и она должна им остаться. При этом экс-президент полагает, что «принуждение Украины выбирать между этими двумя полюсами … противоречит истории и географии этого столь сложного региона».

Саркози также жалуется, что западные страны дают Киеву «лживые обещания, которые не станут выполнять». По его словам, Украина не должна войти в ЕС и НАТО не только потому, что «не готова к этому и не отвечает необходимым критериям»: главная причина в том, что «она должна остаться нейтральной страной». «Я не понимаю, как такой нейтралитет можно посчитать оскорблением, — цитирует TF1 объяснения Николя Саркози. — К тому же по международному соглашению ей могут предоставить чрезвычайно высокие гарантии безопасности, чтобы защитить от любой угрозы нового нападения».

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

—