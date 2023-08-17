Tурецкий эксперт оценил вклад БРИКС в содействие глобальному развитию

Механизм БРИКС предоставляет развивающимся странам возможность набраться опыта в экономическом плане и обеспечивает поддержку, содействуя общему глобальному развитию. В этом контексте Новый банк развития (НБР) является одной из важнейших инициатив БРИКС, обеспечивая ряд экономических преимуществ и способствуя диверсификации торгово-финансовой сферы, заявил в интервью директор Турецкого центра Азиатско-Тихоокеанских исследований (APAC) Сельчук Чолакоглу.

СЕЛЬЧУК ЧОЛАКОГЛУ, директор Турецкого центра Азиатско-Тихоокеанских исследований (APAC): БРИКС — уникальная организация, и к тому же это молодая организация, в ней наблюдается почти новый динамизм. В своей основе это успешные развивающиеся экономики со своим импульсом, поэтому опыт экономического развития этих крупных стран очень важен.

А также они служат очень полезными наглядными уроками для других стран глобального Юга. И заслуживает внимания, что БРИКС также постоянно демонстрирует ответственность за оказание помощи развивающимся странам глобального Юга — в Африке, в Азии, в Латинской Америке.

Турция хотела бы, по крайней мере, присоединиться к некоторым крупным инициативам, например, таким как Новый банк развития (НБР). Потому что за счёт больших расходов у БРИКС есть возможность обеспечить некоторые экономические преимущества для своих членов, а также для соответствующих стран.

Китай является очень важной страной в БРИКС, а также крупнейшей экономикой в составе БРИКС. Кроме того, с подачи Китая были реализованы некоторые очень важные инициативы в рамках БРИКС. Например, Новый банк развития является одной из таких инициатив.

Также имеются некоторые другие стратегии и политики, установленные Китаем. Таким образом, Китай является ведущей страной БРИКС. Кроме того, расходы Китая на национальном уровне очень важны для глобального экономического развития в целом.

Мировая экономика стала более разнообразной, валют в системе стало больше. И общая глобальная угроза — это зависимость от доллара, которая создаёт нестабильность для международной торговли. БРИКС возглавляет процесс, направленный на введение собственной валюты для международных торговых расчётов. И это очень важное развитие в сфере мировой торговли.

Дата выхода в эфир 15 августа 2023 года.

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