Ученые: Нибиру – это планета-миф

В последние десятилетия некоторые люди с богатым воображением и верой в теории заговора обсуждают сценарий конца света, связанный с мифической планетой Нибиру.

По их утверждениям, Нибиру – это планета, которая совершает орбиту вокруг Солнца каждые 3600 лет и приближается к Земле, что, предположительно, приведет к разрушению нашей планеты.

Эти предсказания сторонников теории заговора приобрели особую популярность после распространения идей шумерских мудрецов, которые, якобы, первыми открыли существование Нибиру. Они утверждали, что планета способна поддерживать жизнь и даже в древности на Земле сталкивалась с Нибиру, на чем основывали конец данной эпохи.

Однако, эти теории не только переоценивают знания старых цивилизаций о Вселенной, но и нарушают научные факты. Нибиру не существует, и это объясняется экспертами НАСА и другими астрономами. Они подчеркивают, что нет никаких достоверных эмпирических данных, подтверждающих существование Нибиру и его воздействие на Землю.

Еще одним аргументом против существования Нибиру является тот факт, что ее предполагаемая орбита давно должна была быть замечена астрономами. Даже если бы планета двигалась по необычной траектории, описываемой сторонниками теории заговора, ученые уверяют нас, что они бы уже обнаружили ее существование.

Некоторые спорят о том, что в Солнечной системе может существовать девятая планета, неподалеку от Нептуна. Однако, даже если бы Нибиру находилась на такой орбите, она бы не продержалась там долго. Эксперты указывают, что планета бы находилась в таком положении всего около миллиона лет, после чего она столкнулась бы с Юпитером и была выброшена из Солнечной системы.

Основателем теории заговора о Нибиру является Нэнси Лидер, которая создала веб-сайт под названием Zetatalk, на котором она распространяет свои идеи. Однако, большинство ученых и специалистов продолжают отвергать ее утверждения, потому что они не подкреплены никакими реальными доказательствами или научными фактами.

Нибиру остается лишь фантазией, которую необходимо понимать как склонность людей верить в загадочное и сенсационное.