 

Биолог: Инопланетяне могут быть пауками размером со слона

17.08.2023, 6:19, Разное
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Ведущий биолог и эксперт по эволюции, профессор Ричард Докинз, в ходе онлайн-опроса раскрыл свои предположения о том, как могут выглядеть инопланетные существа.

Согласно его оценкам, если пришельцы прибыли с планеты, где гравитационное поле значительно слабее, чем на Земле, то они могут быть пауками размером со слона.

Профессор Докинз, известный во всем мире своими исследованиями и книгами об эволюции, отметил, что если инопланетяне происходят с планеты, аналогичной Земле, то имеются основания полагать, что они имели бы сходство с людьми. Однако в случае, если они прилетели с планеты с очень слабым гравитационным притяжением, они могли бы иметь форму животных размером со слона, построенных по типу паука.

Профессор подчеркнул, что внеземная жизнь, по его мнению, скорее всего существует. Однако он отметил, что возможность первого контакта с инопланетными цивилизациями на Земле крайне мала, и вероятно, первое общение будет осуществляться через радиоволны.

Докинз также отметил, что внешний вид инопланетян будет зависеть от условий на их собственной планете. Он сравнил это с примером сходства австралийской фауны с фауной остального мира. Если условия на планете инопланетян будут близки к нашим, то возможно будут существовать существа, похожие на земных животных.

В заключение, Ричард Докинз подчеркнул, что вопрос о внеземной жизни остается открытым, и не исключено, что в будущем мы столкнемся с существами, которые будут напоминать нас самих или наших земных собратьев. Возможно, они будут иметь удивительные и непредсказуемые формы, созданные эволюцией под воздействием различных факторов на их планете.


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