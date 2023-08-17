 

Как снимают постельные сцены в турецких сериалах

17.08.2023, 4:05, Новости дня
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За последний год популярность турецких сериалов у россиян заметно выросла. Проекты привлекают отечественных зрителей за счет красочных сцен, талантливой игры артистов.

Одна из главных особенностей турецких сериалов – интимные сцены. Эти эпизоды зачастую обретают вирусный характер и могут привести к скандалам. Дело в том, что артисты воплощают эмоции таким образом, что зритель в них искренне верит. В итоге в прессе то и дело появляются слухи о романах между актерами, что только способствует повышению интереса к сериалам, отмечает “Общественная служба новостей”.


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