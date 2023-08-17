В стиле шестидесятых с мягкими волнами: 9 женственных и модных причесок для непослушных волос

Шикарные волосы – это женская гордость, украшение. Однако далеко не каждая довольна текстурой волос, подаренных ей природой. Нередко пряди оказываются непослушными. То есть, волосы и не прямые, и не вьющиеся. Но это не проблема! В этой статье представлены красивые и женственные прически для непослушных волос.

Все не так сложно

Слегка волнистые, непослушные или пушистые локоны требуют дополнительного ухода, помимо мытья и сушки. Да, это так. Тип волос определяет, какая стрижка и стиль лучше всего подходят к вашей прическе. Например, для укладки стоит состригать волосы слоями, чтобы естественная волнистость была более эффектной. К счастью, естественные взлохмаченные локоны сейчас являются все более и более модными.

Варианты модных стрижек и причесок

Стрижка боб сейчас переживает ренессансный период. А с короткой челкой можно создать себе поистине неповторимый образ.

Стрижка до плеч с челкой-шторой создает романтично-очаровательное лицо с неряшливыми волнами. А взъерошенные волнистые пряди создают пляжный эффект. Если ваши волосы слегка волнистые, используйте спрей с морской солью.

Волосы средней длины с боковым пробором лучше всего подходят для овальной или продолговатой формы лица. И последнее, но не менее важное: такая прическа заметно омолаживает лицо.

Стиль шестидесятых с мягкими волнами — отличный вариант. Делается быстро и даже на тонких волосах смотрится идеально.

Волосы, заплетенные назад на одну сторону, создают резкий и экстравагантный эффект. Еще один способ: если вы завьете волосы, пока они еще влажные, вы добьетесь «мокрого эффекта».

Кроме того, вы можете творить чудеса с помощью небольшого количества геля. Все, что вам нужно сделать, это разделить переднюю часть волос и зачесать ее набок, а затем позволить каскаду волос упасть на нее.

Если у вас густые волосы, тем более, радуйтесь! С небольшим количеством мусса вы можете идеально зафиксировать свои кудри.