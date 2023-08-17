Мнение: Баженов атакует слева

Новый ролик БэдКомедиана, в миру Баженова, смотрел с веселым изумлением. Ролик, конечно, бесконечно длинный (почти 2,5 часа), и редкая птица доплывет даже до его середины – но как всегда у Бэда, весьма тщательный и изобретательный. Поражает в нем смелость: это ведь типичная “атака слева”! Бэд, как и всегда, атакует путинский мейнстрим с позиций классического совка, давно уже забытого и похеренного самими же совками: интернационализм против вялого русского нацизма, атеизм против православного мракобесия.

Я только диву давался. Ведь Баженов – это, без сомнения, со своей преданностью совку, кумир миллионов (у него 6 млн. подписчиков на Ютубе), а его ролики и вовсе набирают десятки миллионов просмотров. При этом российские миллионы в российской жизни давно в грош не ставят ни образование, ни науку, ходят бессчетными толпами на бесконечные крестные ходы, истово поклоняются всяким бабкам Маланьям и зачитывают до дыр их “жития святых” (причем не читают, как правило, больше НИЧЕГО вообще), обожают демонстрировать свою набожность и почтение попам, сами роспопы – это и вовсе что-то ОСОБОЕ, плюс – во всем этом мракобесии народ заботливо и всесторонне поддерживает не менее набожная россвласть.

То есть, как нетрудно предположить, миллионы, смотрящие Баженова, и миллионы, ходящие на ходы и обожающие святую Матрёну – это одни и те же миллионы. Ну, просто других даже в такой многолюдной стране нет. Вопрос – как же отчаянный Бэд осмеливается целый ЧАС напрямую глумиться и осмеивать все эти, не побоюсь этого слова, православные верования вместе с такими же суевериями – причем не стесняясь изображать самим собой не только российских попов и патриархов (безо всякого почтения), но и даже собственно боженьку?? Сидит такой Баженов на облаке, читает журнальчик из киоска. Ему как бы из фильма “про войну” кричат “Господи!” (бабка по сюжету обнаружила труп), Баженов с облака неохотно отвечает “Ну что тебе?” Бабуля из фильма продолжает восклицать – “Царица небесная!” Баженов с облака, с кое-как прикленным к голове нимбом, недовольно орет: “Мама, это тебя!” О, великий русский монтаж…

В таком духе весь ролик – сплошной стеб и глум над “святыми чуйствами”. Но не только – все сопровождается нарезкой жутких, на самом деле, фрагментов из интервью с разного рода “военными попами” и даже из выступлений собственно патриарха РПЦ, и те, и другие несут ТАКОЕ… По Чехову: “…заводят такую философию, глупую и злую, что остаётся только рукой махнуть и отойти”.

Плюс Баженов совершенно не стесняется обозначать абсолютно прямые, напрашивающиеся параллели из практики “третьего рейха” и современной российской действительностью – отношение режимов к пацифизму, к выступлениям за мир, к “фейкам об армии”. Впрочем, совсем впрямую он это не обозначает, так что, надо понимать, 90% аудитории ролика их и не считает.

Но тем не менее: ролик вышел всего 5 дней назад, у него уже под 8 млн. просмотров и 56 тысяч (!) комментариев. Ролик, вообще говоря, прямой плевок в лицо не только росвластям, но и собственно аудитории. Я ожидал, что под роликом будут кипеть разного рода проклятия и выражения ненависти к “богохульнику” и “отступнику от православия” Бэду – тем более, что он там, опять-таки, как настоящий совок старой школы, прямо называет себя неверующим (то есть – неправославным, казалось бы – несмываемый грех и пятно на биографии для богоспасаемого народа).

Но – ничего подобного! Я пролистал несколько экранов комментариев под роликом – там беснуется, но ВОСХИЩЕННО беснуется обычная Бэдова клака его яростных поклонников, рассыпаясь в благодарностях за его действительно титанический труд. Полмиллиона лайков!

Что происходит, интересно? А где же все глубоко верующие православные хейтеры, которые, по идее, от таких роликов должны были бы просто лопнуть от ярости? Или Баженов все негодующие комменты трёт?! Но там ведь, по идее, должна быть цельная лавина!

Вторая половина баженвского видоса – разоблачение (опять же со строго советских позиций) “философов” Шмелева и Ильина, любимцев Н.С.Михалкова и В.В.Путина. Бэд, не мудрствуя лукаво, попросту приводит на обоих убойный компромат: что тот и другой были истинными поклонниками Гитлера и арийского нацизма, а в ВОВ почти до самого ее конца яростно “болели”, мягко говоря, ПРОТИВ Страны Советов и “за” гитлеровскую Германию.

Для широких масс, на мой взгляд, информация совершенно бессмысленная, поскольку массы и так знать не знали, кто такой Ильин, и забудут о нем через 5 дней после просмотра ролика. Нелепо думать, что если про Ильина упоминал Путин, то “глубинный народ” кинулся его читать или хотя бы запоминать. Народ у нас не таков, его не заставит читать никто, даже обожаемый вождь. Тем более, что все “философы” в России на одну колодку, и читать там в принципе некого: русские как-то никогда не были сильны как мыслители, они больше по литературному творчеству (а здесь Шмелев – писатель второго ряда, а Ильин – вообще не писатель).

Хотя, строго говоря, и тот фильм, который Бэд усердно (и местами смешно) разоблачает в первой половине – в плане массовой культуры такой же ничтожный фантом, как и “философ Ильин”. Посреди разоблачающего часового (!) разбора мелькает информация, что фильм про спасение Москвы чудо-иконой от бабки Матрены посмотрело в прокате… 8 тысяч зрителей. Другими словами, своим громокипящим разбором старина Бэд увеличил аудиторию жуткой мосфильмовской поделки ровно в 1000 раз. Неплохой, но, думаю, не совсем тот эффект, которого фанатичный Баженов добивался.

В целом – я в растерянности. ЗАЧЕМ бесноватые смотрят своего любимца, если он, по сути, все два часа весьма изобретательно макает их головой в унитаз? За дело, конечно, макает – но почему им это нравится? И почему они слушают своего гуру и просят еще??

У меня ответ один: Баженов – это такой современный Павка Корчагин. При всем отличии фактур их объединяет главное – они оба своего рода фанатики, люди Идеи… и беззаветные трудяги. Павка строил свою узкоколейку, Бэд корпит над безразмерными роликами, чтобы донести до народу Правду, как он ее понимает. Он бескорыстен – в отличие от всех: попов, святых, блаженных и путинских министров. И за это даже “православные” прощают ему всё.

И дай ему бог, конечно. По нынешним временам – он ходит по самому краю и очень сильно рискует.