SCMP – Китай пристально следит за попытками США укрепить влияние в Азии

По оценкам экспертов, Китай находится в состоянии «повышенной готовности» накануне переговоров президента США с лидерами Японии и Южной Кореи, которые должны прибыть на этой неделе в Кэмп-Дэвид. Ожидается, что в ходе саммита будет обсуждаться укрепление связей в сфере обороны и новых технологий. Некоторые наблюдатели считают, что Вашингтон стремится создать азиатский аналог НАТО рядом с Китаем — и это вызывает серьёзную озабоченность в Пекине, пишет South China Morning Post.



AP

Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль и премьер-министр Японии Фумио Кисида в ближайшую пятницу должны прибыть в США, чтобы принять участие в первом в своём роде трёхстороннем саммите вместе с американским президентом Джо Байденом. Как ожидается, в центре внимания будет, в частности, ситуация в Северной Корее. Однако Китай тоже пристально следит за происходящим, опасаясь новых обсуждений по проблеме Тайваня, пишут Лаура Чжоу и Сон Хён Чхве в статье для South China Morning Post.

По оценкам некоторых аналитиков, Пекин находится в состоянии «повышенной готовности» накануне предстоящей встречи, которая пройдёт на этой неделе в загородной резиденции президента США в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд). Ожидается, что участники саммита объявят о планах расширения сотрудничества в области систем противоракетной обороны и разработки технологий, сообщили агентству Reuters неназванные высокопоставленные американские источники.

По их словам, кроме планов по углублению связей в сфере обороны и новых технологий, предполагается обсудить планы по созданию трёхсторонней «горячей линии» на случай кризисных ситуаций, а также договориться о проведении ежегодных саммитов в будущем. Некоторые наблюдатели расценивают это как стремление США создать азиатский аналог НАТО, что вызывает серьёзную обеспокоенность в Пекине, говорится в статье.

Кроме того, Китай крайне негативно воспринимает любые возможные заявления, касающиеся ситуации в Тайваньском проливе. Официальный представитель Министерства иностранных дел Китай Ван Вэньбинь заявил накануне саммита, что Пекин осуждает попытки заинтересованных стран «сплотить различные узкие круги», пишет South China Morning Post.

В заявлении также отмечается, что Китай выступает против любых действий, которые «усугубляют конфронтацию и ставят под угрозу стратегическую безопасность других стран», и призывает всех проявить усилия для гарантии мира и стабильности. «Заинтересованные страны должны следовать веяниям времени и делать больше для того, чтобы способствовать миру, стабильности и процветанию в регионе», — подчеркнул Ван.

Предстоящий саммит станет результатом нескольких месяцев дипломатических усилий администрации Байдена, направленных на то, чтобы собрать вместе союзников Вашингтона — Японию и Южную Корею, в рамках кампании по укреплению военных альянсов в Азии, чтобы противодействовать Китаю. Отношения между Токио и Сеулом исторически складывались непросто, пока нынешний президент Южной Кореи не начал активно налаживать контакты с Японией и США, опасаясь потенциальных угроз со стороны Северной Кореи, Китая и даже России, говорится в статье.

В ходе своей недавней речи, посвящённой 78-й годовщине освобождения Южной Кореи от японского колониального господства, президент Юн подчеркнул, что Сеул активизирует сотрудничество в области безопасности с США и Японией для борьбы с ядерной угрозой со стороны Северной Кореи, сообщает South China Morning Post.

По имеющимся данным, в прошлом году Северная Корея провела около 90 ракетных испытаний, что почти в четыре раза больше, чем в 2017 году. В частности, в прошлом месяце она испытала новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-18», назвав это предупреждением для США и других противников.

А во время недавней инспекции военного завода северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал увеличить производство ракет, чтобы обеспечить «подавляющую военную мощь» и полную боеготовность, сообщило государственное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Это заявление было сделано всего за несколько дней до ежегодных совместных американо-южнокорейских военных учений, которые должны начаться в будущий понедельник, отмечается в статье.

Как полагает Ким Чжэ Чун, профессор международных отношений Университета Соган в Сеуле, любое трёхстороннее военно-техническое сотрудничество между Вашингтоном, Сеулом и Токио в основном будет сосредоточено на проблемах безопасности, касающихся Северной Кореи. «Если раньше обсуждался вопрос о том, чтобы делиться информацией о запуске северокорейских ракет, то теперь в центре внимания будут учения по перехвату северокорейских баллистических ракет с использованием радаров и ракетных систем вооружения», — пояснил эксперт.

По его мнению, хотя это может иметь большое значение для сдерживания разработок Пхеньяна в ядерной сфере, Китай наверняка будет осуждать попытки интегрировать Южную Корею в систему противоракетной обороны США. Это связано с тем, что отношения между Пекином и Вашингтоном уже давно превратились в стратегическое соперничество, подчеркнул Ким: «Нынешняя тенденция демонстрирует, что в Северо-Восточной Азии укрепляется сотрудничество между Китаем, Россией и Северной Кореей, в то время как связи между США, Южной Кореей и Японией в ответ также усиливаются… похоже, что обе стороны сдерживают друг друга».

Между тем Лу Чао, декан Института американских и восточноазиатских исследований в Ляонинском университете на северо-востоке Китая, предполагает, что саммит может привести к фактическому формированию «военного союза», похожего на аналог НАТО в Азии — и это наверняка вызовет недовольство Пекина. «[Вероятный] механизм регулярных встреч глав государств и закреплённый механизм сотрудничества в военном аспекте равнозначны фактическому формированию трёхстороннего военного союза», — заявил эксперт.

По его словам, Пекин находится в состоянии «повышенной готовности» и будет пристально следить за любыми упоминаниями про Тайвань в совместном заявлении, которое, как ожидается, будет сделано по итогам встречи. «Если они публично поднимут на саммите тайваньский вопрос, это будет воспринято со стороны Китая как мощная провокация и будет опасным шагом в отношении стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — предупредил Лу.



В то же время Лю Цзяньюн, эксперт по региональным вопросам в Пекинском университете Цинхуа, скептически оценивает перспективы создания возможного трёхстороннего союза, сравнимого с НАТО. И особенно учитывая, что в соответствии с принципом коллективной обороны, который закреплён в Пятой статье союзного договора, нападение на одного из союзников должно рассматриваться как нападение на всех членов Североатлантического альянса, говорится в статье.

Как пояснил эксперт, у вышеназванных трёх стран нет между собой таких обязательств в области безопасности, которые имеются у стран НАТО друг перед другом. При этом Япония и Южная Корея, по его мнению, являются партнёрами в области безопасности, но не союзниками, и стратегические цели каждой из стран также различаются.

Если США могут рассматривать и ставить свои цели с глобальной точки зрения — то Япония, по оценкам эксперта, в основном нацелена на Китай. В то время как Южная Корея, в свою очередь, пытается укрепить сотрудничество в области безопасности с США и Японией, чтобы создать более мощную систему военного сдерживания, направленную против Северной Кореи. Однако можно ожидать, что совместные военные учения и трёхсторонние консультации будут продолжаться, прогнозирует Лю.

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