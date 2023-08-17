 

BFM TV – на севере Франции из-за энергетического кризиса закрылась каждая десятая пекарня

17.08.2023, 2:42, Новости дня
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Во французских департаментах Нор и Па-де-Кале на фоне энергетического кризиса за год закрылось 10% ремесленных пекарен, пишет BFM TV. Местные жители расстроены, что лишились свежего хлеба: по их словам, «деревня без булочной — это умирающая деревня».

В городе Ламбр-ле-Дуэ эта булочная была очень популярным заведением. На протяжении почти целого века жители приходили сюда купить хлеб. В мае, однако, от такой привычки пришлось отказаться: пекарня окончательно закрылась.

ЖИТЕЛЬ ЛАМБР-ЛЕ-ДУЭ: По утрам, когда я открывал ставни, люди заходили в булочную. А теперь ничего этого нет.

ЖИТЕЛЬНИЦА ЛАМБР-ЛЕ-ДУЭ: Деревня без булочной это умирающая деревня.

С тех пор жителям приходится ездить за свежим хлебом на машине или смириться и покупать хлеб в супермаркете.

ЖИТЕЛЬНИЦА ЛАМБР-ЛЕ-ДУЭ: В понедельник мы закупаемся, а потом его замораживаем. Покупаем хлеб уже не так часто, как раньше.

ЖИТЕЛЬ ЛАМБР-ЛЕ-ДУЭ: Это неправильный багет как из бетона, весь белый. Думаю, что этот хлеб замораживали. Больше такого хлеба, как раньше, нет, вот что я вам скажу.

С начала энергетического кризиса год назад в департаментах Нор и Па-де-Кале закрылась каждая десятая ремесленная пекарня. Теперь в этих двух департаментах осталось не больше 900 булочных. Такой печальный антирекорд главным образом стал следствием слишком тяжёлого в экономическом плане года.

ТИБО САЛОМЕ, председатель конфедерации пекарей и кондитеров департаментов Нор и Па-де-Кале: Подскочила стоимость сырья, электроэнергии, наблюдается общая инфляция. Финансы уже иссякли по ряду причин, особенно из-за пандемии коронавируса. Так что произошло целое наслоение всех этих причин, которые привели к тому, что сейчас наиболее уязвимые предприятия, к сожалению, больше не могут свести концы с концами и вынуждены закрыться. И это настоящая трагедия.

Единственное утешение для этого сектора: в 2022 году открывалось больше новых пекарен, чем закрывалось старых.

Дата выхода в эфир 16 августа 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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