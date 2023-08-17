Найдена связь между частым использованием выпрямителей для волос и способностью женщин к зачатию

Некоторые женщины с вьющимися волосами используют химические выпрямители для локонов, чтобы получить прямые пряди. Частое применение таких средств ухудшает состояние шевелюры и вызывает ожоги кожи головы. Но это не единственный их вред. Ученые установили связь между частым использованием химических выпрямителей и способностью к зачатию. Оказалось, что эти продукты вредны для женского здоровья.

Исследование

Ученые из США исследовали данные о репродуктивном здоровье более 11000 женщин. Среди участниц было немало тех, кто в период с 2014 по 2022 год пользовался химическими выпрямителями для волос.

Среди участниц также были представительницы испаноязычных народов и африканской расы, у которых волосы вьются от природы. Многие из них пользовались химическими выпрямителями с детства, желая избавиться от естественных завитков.

Результаты исследования показали, что у тех женщин, которые пользовались химическими выпрямителями на протяжении более 10 лет и чаще 5 раз в год, часто возникали проблемы с зачатием. Они имели самые низкие показатели фертильности.

У участниц, которые не использовали подобные средства или применяли их редко, проблемы с наступлением беременности возникали значительно реже.

Как влияют выпрямители на здоровье женщин

Ученые пришли к выводу, что частое применение химических выпрямителей для волос, вредит женской фертильности. Эти средства содержат такие агрессивные компоненты, как парабены, фталаты и фенолы. Они действуют не только местно, но и впитываются в кожу, а затем проникают в кровоток.

Эти соединения негативно сказываются на работе эндокринных желез. В долгосрочной перспективе это может привести к гормональным нарушениям и проблемам с зачатием.

Заключение

Чтобы сохранить здоровую репродуктивную функцию, лучше отказаться от химических выпрямителей для волос. Если вы хотите разгладить естественные завитки, то гораздо безопаснее использовать механические “утюжки”, не прибегая к помощи “химии”. Перед их применением на волосы следует наносить термозащитные средства, чтобы не повредить пряди.