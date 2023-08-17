Мнение: Железная дорога через Афганистан, экспорт нефти в Индию и газовый хаб в Иране

1. Самая короткая сухопутная дорога из России в Индию лежит через Афганистан. После изгнания оттуда американцев появилась возможность проложить через афганскую территорию железнодорожную магистраль (ссылка):



О масштабном инфраструктурном проекте вновь заговорили в Афганистане — о нем договаривались еще в 2021 году несколько стран: Узбекистан, Пакистан и сам Афганистан, однако позже проект заморозили из-за известных политических событий в стране и из-за отсутствия денег.

На фоне развития торговых коридоров, направленных со стороны России в Азию, Афганистан решил активизировать обсуждение проекта и привлечь внимание России к проекту — для инвестиций и организации большей части строительства. Конечно, Россия привлекается к проекту не одна (поучаствует, вероятно, еще Казахстан с Пакистаном и Узбекистаном), но наша страна явно будет главным инвестором и исполнителем. К тому же у РЖД большой опыт, и она уже заинтересована.

Планируемая железная дорога пройдет от самого южного города Узбекистана под названием Термез, через афганские Мазари-Шариф и Кабул (столицу) в сторону пакистанского Пешавара (источник). А там недалеко и Индия.

Конечно, брать на себя 100%-е обязательства по инвестициям и организации России не стоит из-за все ещё нестабильной политической ситуации в Афганистане. Поэтому стоит учесть все риски и издержки, однако при должной реализации и обеспечении безопасности, железная дорога принесет выгоду многим сторонам, соединив тем самым Россию, страны Средней Азии и страны Южной Азии еще одним транспортным коридором. Товары из Индии и Пакистана и наоборот станет доставлять гораздо быстрее и дешевле. А особенно это заманчиво на фоне новостей о почти пятикратном росте экспорта из России в Индию ($46,2 млрд за год).

Главные технические сложности: вопросы финансирования (проект точно окажется дороже первоначальной оценки в $5 млрд), сложный рельеф местности (нужны будут тоннели и мосты) и политическая обстановка в регионе.

Пять миллиардов долларов — сумма небольшая. При этом загрузка железной дороги обещать быть высокой прямо со старта, так как в Афганистане живут уже 40 млн человек, а транспортное сообщение с соседями очень плохое. Если получить гарантии от руководства Афганистана — а они наверняка их дадут — проект может не только решить политические задачи, но и принести России хороший доход.

Что касается сложного рельефа, то мы живём в России. Наши строители с инженерами умеют строить мосты и тоннели любой сложности. Прокладка дороги в Кабул и далее по маршруту — всего лишь вопрос цены.

2. График, демонстрирующий впечатляющий рост нашего нефтяного экспорта в Индию (ссылка):





С января по май 2023 года Россия поставила в Индию почти 37 млн т нефти, что почти в 11 раз больше, чем за тот же период прошлого года, по данным индийского Минпромторга. За весь 2022 год Индия импортировала 33,4 млн т российской нефти.

Сейчас нашим нефтяникам предстоит большой объём работы: надо создать механизмы вывода рупий из Индии. Наладить поставку в Россию индийских товаров, благо много чего интересного в Индии есть, или пролоббировать разрешение на прямой вывод валюты. Полагаю, в ближайшие месяцы задача будет выполнена: ничего принципиально сложного там нет, просто придётся как следует поработать.

3. Россия и Иран создают энергетический хаб на берегу Индийского океана. Через него российский газ будет идти не только в Индию, но и, весьма вероятно, в Европу, в обход санкций (ссылка):

Иран и Россия достигли определенных договоренностей по созданию энергетического хаба, переговоры по этому вопросу продолжаются. Об этом сообщил заместитель министра нефти исламской республики и генеральный директор National Iranian Gas Company Маджид Чегани.

“Российское предложение заключается в том, чтобы создать энергетический хаб между Ираном и Россией, в этом отношении были достигнуты договоренности, экспертные оценки и переговоры продолжаются”, – цитирует его иранское агентство Tasnim.

Чегани также сообщил, что в сфере торговли газом Иран “провел переговоры с Оманом, Россией и Пакистаном”. Он добавил, что европейские страны “также подают заявки на покупку иранского газа”.

5 июля в кулуарах 8-го Международного семинара ОПЕК в Вене министр нефти Ирана Джавад Оуджи отметил, что Тегеран позитивно оценивает переговоры с Москвой по созданию газового хаба в республике. Ранее Оуджи заявлял, что Иран при участии России, Катара и Туркмении планирует создать газовый хаб в промышленном районе Ассалуйе, расположенном в провинции Бушер на северном берегу Персидского залива. Вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что Россия и Иран обсуждают возможность создания электронной площадки торговли газом на юге Ирана.