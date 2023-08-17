 

Рупор кремлевской пропаганды: Прилеты по “Южмашу”

17.08.2023, 1:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Кадры нескольких ракетных прилетов по "Южмашу"

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Африканский Союз выступил против интервенции в Нигер

16.08 / Реже меняйте прически и чаще пейте морковный сок: как избавиться от седины у корней волос естественным путем

16.08 / Осветляет область под глазами и поднимает скулы: как повторить трендовый прием из соцсетей “градиентный макияж”

16.08 / Мнение: Не раскрыл ли Собянин военную тайну?

16.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Пострелушки

16.08 / Кофейный маникюр: выбираем трендовые варианты на осень

16.08 / Рупор кремлевской пропаганды: В Брянской области уничтожены украинские террористы

16.08 / Не только сахар: какие продукты существенно тормозят похудение

16.08 / Путин поручил выделить регионам деньги для развития IT-инфраструктуры в школах

16.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Станция “Луна-25” вышла на орбиту Луны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика