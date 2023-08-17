 

Какая поза для сна вызывает преждевременное старение

17.08.2023, 0:25, Новости дня
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В поддержании красоты и молодости лица. Чтобы избежать преждевременного старения, необходимо избавиться от вредных привычек во время отдыха.

Пластический хирург и косметолог Ольга Ованесова рассказала, как спать, чтобы на лице не образовывались морщины. Самое главное правило для поддержание молодости и привлекательности — это высыпаться по ночам. Если человек встает неотдохнувшим, это негативно отражается на внешности и приводит к преждевременному старению, отметила специалист.

“Если ты спишь недостаточно, если есть стрессы, как бы ты правильно не располагался в постели, все равно будут возникать морщины и преждевременные признаки старения”, — цитирует хирурга Пятый канал. На здоровье кожи влияет положение тела во время сна. Чтобы избежать возникновения проблем с внешностью, следует спать на спине. Эта поза позволяет не допустить образования заломов и морщин на лице, а также полноценно расслабить все мышцы в теле.


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