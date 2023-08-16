 

Рупор кремлевской пропаганды: Африканский Союз выступил против интервенции в Нигер

16.08.2023, 23:51, Разное
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Африканские страны изыскивают возможности соскочить с темы интервенции в Нигер, к чему африканцев подталкивают западные колонизаторы.

Африканский Союз выступил против интервенции в Нигер

Африканский союз отверг любую возможность военной интервенции в Нигер, сообщает Le Monde со ссылкой на источники, знакомые с позицией Совета мира и безопасности (СМБ) Африканского союза, назначенного для принятия урегулирования конфликтов.

Один из собеседников Le Monde уточнил, что, хотя Африканский союз и выступил против мятежа в Нигере, делегаты и лидеры государств, присутствовавшие на встрече, решили не поддерживать военную интервенцию, опасаясь, что это может спровоцировать «кровавую войну». Источники газеты отметили, что официальная позиция объединения будет вскоре опубликована.

Африканский союз — межправительственная организация, объединяющая 55 государств континента, правопреемник Организации африканского единства (ОАЕ). Высшим органом Африканского союза является ассамблея, которая состоит из глав государств и правительств или их аккредитованных представителей.

Переворот в Нигере произошел 26 июля, президентская гвардия захватила главу страны Мохамеда Базума, он удерживается в своей резиденции до сих пор. К мятежу присоединились и командиры вооруженных сил.

Африканский союз, как и страны Запада, осудил переворот и 29 июля дал мятежникам 15 дней на восстановление конституционной власти. А Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) пригрозило мятежникам военной интервенцией, если Базум не будет освобожден. Национальный совет Нигера по защите родины (учрежденный мятежниками временный орган власти) проигнорировал ультиматум ЭКОВАС и уже 10 августа объявил о формировании нового правительства.

Мятежники угрожали убить свергнутого президента в случае интервенции. 14 августа представитель хунты полковник Амаду Абдрамане заявил, что Базума будут судить за государственную измену и подрыв безопасности страны. На этом фоне американский Госдеп назвал военную интервенцию в Нигер последним средством.

https://www.rbc.ru/politics/16/08/2023/64dcac879a7947e0c66e512c?from=newsfeed – цинк

Затягивание вопроса объективно выгодно военным в Нигере, которые сейчас укрепляют свою власть и связи с сопредельными государствами уже вставшими на путь национального освобождения.

ЧВК "Вагнер" на территории Нигера пока не объявлялась, несмотря на регулярные французские истерики по этому поводу.
"Вагнер" – родина французского страха.
Стоит также отметить, что Турция также активно притапливает за мятежников, рассчитывая на рост экономического сотрудничества с Нигером после того, как французы свалят.

Если интервенция не состоится, то французам придется убираться в Чад или Сенегал.

Источник: Colonel Cassad


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