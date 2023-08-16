Реже меняйте прически и чаще пейте морковный сок: как избавиться от седины у корней волос естественным путем

Седые волосы бывают не только у пожилых людей. Многие молодые люди в настоящее время столкнулись с такого рода проблемой. На самом деле появление седых волос может быть обусловлено генетически или нездоровым образом жизни. В сегодняшней статье мы максимально подробно расскажем, как избавиться от седых волос у корней естественным путем. Все способы безопасны для здоровья ваших волос и кожи головы.

Защищайте волосы от воздействия солнца

Солнечный свет полезен для здоровья костей. Однако постоянное его воздействие вредно для здоровья волос. Носите кепку или бандану в теплое время года.

Реже меняйте прически

Изменение прически означает выполнение различных манипуляций, которые могут нанести вред здоровью волос. Например, обесцвечивание или окрашивание волос. Если эту привычку не искоренить, то ваши волосы станут седыми намного быстрее. Итак, если вы не хотите, чтобы это произошло, вам нужно реже менять прически.

Бросьте курить

Курение вредит не только здоровью органов дыхания, но также заставляет вас седеть. Седые волосы появляются, когда меланоциты в волосяных фолликулах больше не производят достаточного количества меланина. В этом случае курение является основным триггером для прекращения выработки меланина.

О витаминах и минералах

Считается, что некоторые минералы заставляют меланоциты вырабатывать пигмент, который важен для здоровья волос. Люди, у которых в дефиците некоторые минеральные вещества, имеют больший риск появления седых волос. Для локонов особенно полезны цинк, железо и медь. Кроме того, селен и магний также считаются необходимыми веществами для их здоровья.

В дополнение к минералам витамины также играют активную роль в предотвращении раннего появления седых волос. Сегодня существует множество специальных витаминов для волос. Как правило, это витамины группы В, Д, Е и А. Витамин Д, например, может стимулировать рост новых и восстанавливать старые волосяные фолликулы, чтобы предотвратить появление седых волос.

Кокосовое масло

Этот продукт содержит жирные кислоты и лауриновую кислоту. Они, в свою очередь, помогают восстановить первоначальный цвет волос, а также укрепить корни. Кокосовое масло очень легко использовать. Вам нужно всего лишь легкими массажными движениями втирать его в волосы и кожу головы каждый вечер перед сном, а на следующий день мыть, как обычно.

Семена черного кунжута

Этот продукт рекомендуется употреблять 2-3 раза в неделю. Хитрость заключается в том, чтобы съесть ложку семян черного кунжута. В них есть антиоксиданты, которые могут противодействовать активности свободных радикалов. Они как раз затем запускают повреждение клеток и ранее старение волос, вплоть до появления седины.

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Морковный сок

Все мы знаем, что морковный сок полезен для здоровья глаз. На самом деле употребление небольшого количества морковного сока каждый день также рекомендуется для борьбы с седыми волосами. Этот напиток усиливает кровообращение в организме. В результате волосы выглядят более здоровыми.

Миндальное масло

Миндальное масло можно смешивать с лимоном и амлой. Вам нужно всего лишь втирать смесь в кожу головы два раза в день в течение трех месяцев. Содержащиеся в миндальном масле активные вещества эффективно предотвращают появлением седины.

Имбирь

Использовать имбирь для лечения седины у корне можно, употребляя его в пищу. Каждый день натирайте ложку свежего имбиря и смешивайте его с медом, чтобы он не был слишком горьким. Имбирь содержит важные антиоксиданты для роста волос и предотвращения преждевременного поседения. Кроме того, при употреблении имбиря цвет волос становится более естественным и блестящим.