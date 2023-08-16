Осветляет область под глазами и поднимает скулы: как повторить трендовый прием из соцсетей “градиентный макияж”

Прием “градиентный макияж” — это тренд, ставший популярным в соцсетях всего за несколько месяцев. Фото и рилсы людей, пробующих этот образ, с каждым днем набирают все больше лайков. Удобная для видео тенденция предполагает нанесение градиента продуктов на область под глазами — сначала точка светлого оттенка консилера во внутреннем уголке возле носа, более темный оттенок посередине, а затем румяна во внешних углах. Затем продукты смешиваются, и вуаля — мешки под глазами скрываются одним махом.

Для чего нужен градиентный макияж

Тенденция выполняет несколько задач:

Осветляет область под глазами. Поднимает скулы.

Нанесение градиента цвета под глазами создает естественное осветление, для достижения которого обычно требуется больше времени, продуктов и кистей. Кроме того, высокое расположение румян придает скульптурный эффект.

Как повторить макияж

Как и в случае со многими другими видами, особенно с теми, которые в значительной степени зависят от смешивания, этот макияж не так прост, как может показаться на фото.

Чтобы использовать технику в правильном порядке оттенков, нужно выбрать консилер на два или три тона светлее вашей основы для внутреннего уголка, а затем выбрать консилер на один оттенок светлее основы для следующей точки.

Затем нужно добавить еще одну точку консилера, если чувствуете, что нужно больше покрытия для области под глазами. Для третьей и четвертой точки можно нанести свои оттенки румян, можно два разных оттенка; один светлее и один немного темнее, или же можно использовать тот же оттенок румян.

Чтобы избежать пятен или нечеткой окраски, в макияже используются продукты с похожей текстурой. Жидкие румяна и консилер лучше всего подходят для этой техники, поскольку они не так быстро высыхают и не смешиваются с цветом. Для этого этапа можно использовать кремовые румяна, но наносить их лучше после того, как жидкие оттенки консилера на обоих глазах будут растушеваны. Кремовые румяна высыхают быстрее, и дамам придется работать быстрее, чтобы получить похожий результат.

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Растушевка продуктов

Теперь самое сложное – получить правильную смесь. Для этого нужно взять кисть и, двигаясь от внутренних уголков к внешним, растушевать продукты в том же порядке, в котором они наносились. Это гарантирует, что каждая точка будет нанесена должным образом. Продукты почти не смешиваются между собой — для готового результата нужен градиент, а не создание одного оттенка из смеси цветов.

Все продукты вместе должны создавать эффект размытых линий, поэтому в макияже не видно, где консилер и румяна начинаются и где заканчиваются. Как только все будет слегка растушевано, нужно аккуратно притронуться влажным спонжем к смеси консилера и румян, чтобы смягчить любые четкие линии.