Мнение: Не раскрыл ли Собянин военную тайну?

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в зоне специальной военной операции воюют 45 тысяч москвичей.

Дословно: «По мобилизации из Москвы ушло около 20 тысяч человек, контрактников и добровольцев ушло тоже около 20 тысяч. Я не знаю, сколько профессиональных военных ушло, потому что Москва вообще военный город, но я думаю, не меньше 5 тысяч. То есть 45 тысяч москвичей сегодня воюют в зоне СВО» (отсюда).

Переживаю за Собянина. Не раскрыл ли он военной тайны? Потому что из цифры озвученной мэром Москвы, легко посчитать, сколько человек отправились на СВО со всей России.

Население Москвы – около 13 млн человек (без понаехавших, у которых нет постоянной регистрации и приписки к военкоматам). Население России – около 146 млн. То есть Москва по населению – это 8% населения России. Если 8% населения России отправили в зону СВО 45 тыс человек, и если допустить, что отправка в зону СВО прошла равномерно по всей стране, сколько россиян сегодня участвуют в специальной военной операции? 45 тыс делим на 8 и умножаем на 100? Получается больше 500 тыс? Или я неправильно посчитал?

На снимках: декабрь 2022 года, Сергей Собянин в зоне СВО с москвичами, фотография отсюда

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