Рупор кремлевской пропаганды: Пострелушки

Вчера с оказией вместе с Чингисом Дамбиевым побывали в стрелковом клубе концерна "Калашников" в парке "Патриот." Постреляли из пистолетов Ярыгина и Лебедева, разных пистолетов-пулеметов и СВД.

С пистолетов вообще плохо было, с одного из пистолетов-пулеметов получилось с одного магазина закрыть все мишени. С СВД удалось попасть по мишени на 300 метров. Сидя конечно удобнее, несколько лет назад доводилось стрелять из СВД стоя, там вообще все плохо было. Как и в любом деле, без регулярной практике толку от одноразовых пострелушек немного. Но так то конечно интересно. Выбор оружия у них там весьма интересный.

Спасибо инструкторам за толковые объяснения.

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