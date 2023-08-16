Кофейный маникюр: выбираем трендовые варианты на осень

Кофейный макияж просто бьет рекорды популярности в последнее время. А теперь уверенно набирает обороты кофейный маникюр, который, вероятнее всего, станет одним из основных бьюти-трендов приближающейся осени.

Варианты осеннего кофейного маникюра

Если вы хотите сделать кофейный маникюр, выберите оттенок лака, максимально соответствующий цвету вашего кофейного напитка. Например, если вы предпочитаете крепкий кофе, отдавайте предпочтение насыщенным и глубоким коричневым тонам.

Менее официально выглядит маникюр цвета кофе с молоком. Он подойдет как для офиса, так и для повседневной носки.

А если вы предпочитаете нежные женственные варианты, отдавайте предпочтение лаку с легкими карамельными нотками.

Если вы никак не можете определиться, какой именно из кофейных оттенков вам больше по душе, то можете использовать сразу несколько. Создайте эффект градиента, накрасив каждый из ногтей разными лаками.

Вашего внимания заслуживают кофейные лаки с матовой текстурой. Для более эффектного вида украсьте один ноготок сверкающими стразами.

По-прежнему остается в моде комбинированный маникюр. Используйте однотонное покрытие, френч, а также бежево-коричневые разводы, имитирующие молочные узоры на поверхности кофе.