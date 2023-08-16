 

Кофейный маникюр: выбираем трендовые варианты на осень

16.08.2023, 22:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Кофейный макияж просто бьет рекорды популярности в последнее время. А теперь уверенно набирает обороты кофейный маникюр, который, вероятнее всего, станет одним из основных бьюти-трендов приближающейся осени.

Варианты осеннего кофейного маникюра

Если вы хотите сделать кофейный маникюр, выберите оттенок лака, максимально соответствующий цвету вашего кофейного напитка. Например, если вы предпочитаете крепкий кофе, отдавайте предпочтение насыщенным и глубоким коричневым тонам.

Менее официально выглядит маникюр цвета кофе с молоком. Он подойдет как для офиса, так и для повседневной носки.

А если вы предпочитаете нежные женственные варианты, отдавайте предпочтение лаку с легкими карамельными нотками.

Если вы никак не можете определиться, какой именно из кофейных оттенков вам больше по душе, то можете использовать сразу несколько. Создайте эффект градиента, накрасив каждый из ногтей разными лаками.

Вашего внимания заслуживают кофейные лаки с матовой текстурой. Для более эффектного вида украсьте один ноготок сверкающими стразами.

По-прежнему остается в моде комбинированный маникюр. Используйте однотонное покрытие, френч, а также бежево-коричневые разводы, имитирующие молочные узоры на поверхности кофе.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08 / Рупор кремлевской пропаганды: В Брянской области уничтожены украинские террористы

16.08 / Не только сахар: какие продукты существенно тормозят похудение

16.08 / Путин поручил выделить регионам деньги для развития IT-инфраструктуры в школах

16.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Станция “Луна-25” вышла на орбиту Луны

16.08 / Когда за 20 – профилактика, а старше 50 лет – химический пилинг: какой тип ухода за лицом выбрать в зависимости от возраста

16.08 / Включаем в ежедневный рацион: 6 продуктов, богатых углеводами и клетчаткой

16.08 / Ударная доза сахара в газировке крайне вредна для организма

16.08 / Житель Самары изучил основы Python и уже через два месяца улетел работать в Канаду

16.08 / Отравление в Мюнхене

16.08 / Бедеров из T.Hunter: подозрения в терроризме позволят силовикам читать переписку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика