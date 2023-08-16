 

“Есть серьезные нарушения”: сколько Лада Дэнс намерена отсудить у таксопарка после аварии

16.08.2023, 21:56, Новости дня
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Продюсер Сергей Пудовкин рассказал, что его подопечная планирует подать в суд на транспортную компанию, которая занималась ее перевозкой. По его данным, уже выявлены некоторые нарушения, которые могли привести к аварии. “Там есть серьезные нарушения, которые выявлены в процессе проверки”, – говорит продюсер.

Также предстоит выяснить, проходил ли водитель медосвидетельствование перед поездкой, было ли проведено транспортное обслуживание и другие обстоятельства. В итоге Лада Дэнс намерена отсудить у таксопарка после аварии 12 миллионов рублей. Сергей Пудовкин, как отмечает Пятый канал, это вполне разумная сумма, ведь транспортная компания должна нести наказание за риск жизнями своих клиентов.

Напомним, полторы недели назад певица возвращалась с корпоратива, на котором выступала. Она ехала в такси, как вдруг машина налетела на автомобиль, ранее попавший в ДТП. В результате столкновения такси улетело с трассы. Пассажирки – Лада Дэнс и ее приятельница – получили травмы.

Артистку на самолете доставили в больницу, и поначалу врачи предполагали, что звезда сломала позвоночник, но обследование, к счастью, этого не подтвердило. У Лады Дэнс диагностировали черепно-мозговую травму, травму бедра и ушибы. Медикам даже пришлось наложить несколько швов на лицо.


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